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    Семак оценил игру 37-летнего Нобоа

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высоко отозвался о полузащитнике «Сочи» Кристиане Нобоа.

    – Нобоа и в 37 лет – главная звезда «Сочи», один из лучших игроков РПЛ. Нейтрализовать эквадорца – одна из самых важных задач зенитовцев в понедельник?

    – Футбол – командная игра. Конечно, мы должны уделять внимание индивидуальным качествам Кристиана – он один из самых ярких легионеров в истории российского футбола, и то, на каком уровне он продолжает играть, говорит о его качествах, профессионализме и умении.

    Конечно, качества, которые у него есть – и шикарный удар, и передачи, и видение поля – позволяют ему оставаться на очень высоком уровне несмотря на возраст.

    • «Зенит» примет «Сочи» 24 октября.
    • Начало матча 14-го тура РПЛ – в 20.00 мск.
    • В этом сезоне Нобоа забил 9 голов и сделал 1 ассист в 14 играх.

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    Источник: сайт «Зенита»

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