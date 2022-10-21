Семак оценил игру 37-летнего Нобоа

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высоко отозвался о полузащитнике «Сочи» Кристиане Нобоа.

– Нобоа и в 37 лет – главная звезда «Сочи», один из лучших игроков РПЛ. Нейтрализовать эквадорца – одна из самых важных задач зенитовцев в понедельник?

– Футбол – командная игра. Конечно, мы должны уделять внимание индивидуальным качествам Кристиана – он один из самых ярких легионеров в истории российского футбола, и то, на каком уровне он продолжает играть, говорит о его качествах, профессионализме и умении.

Конечно, качества, которые у него есть – и шикарный удар, и передачи, и видение поля – позволяют ему оставаться на очень высоком уровне несмотря на возраст.