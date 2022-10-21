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    Талалаев объяснил, зачем собирается сборная России

    Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал о смысле сборов национальной сборной России.

    – Есть ли смысл сейчас собираться сборной, учитывая, что ближайшие несколько лет нас не будет на международных турнирах?

    – Конечно, есть. Родина должна знать своих героев – кто у нас растет, на каком уровне играет.

    Национальная команда – апогей успеха и признания для футболистов, стимул для их развития.

    Как институт эта система должна обязательно сохраниться, потому что поможет двигаться нам вперед и быть конкурентоспособными, когда геополитические вопросы будут улажены.

    Но даже в этих непростых условиях нужно искать возможности играть с командами хорошего уровня, будь то африканские или азиатские сборные.

    • В сентябре Россия победила Киргизию (2:1) в товарищеском матче.
    • Для россиян это была первая международная игра с ноября 2021 года.
    • Сборную на неопределенный срок отстранили от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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    Источник: Sport24

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