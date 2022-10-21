Талалаев объяснил, зачем собирается сборная России

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал о смысле сборов национальной сборной России.

– Есть ли смысл сейчас собираться сборной, учитывая, что ближайшие несколько лет нас не будет на международных турнирах?

– Конечно, есть. Родина должна знать своих героев – кто у нас растет, на каком уровне играет.

Национальная команда – апогей успеха и признания для футболистов, стимул для их развития.

Как институт эта система должна обязательно сохраниться, потому что поможет двигаться нам вперед и быть конкурентоспособными, когда геополитические вопросы будут улажены.

Но даже в этих непростых условиях нужно искать возможности играть с командами хорошего уровня, будь то африканские или азиатские сборные.