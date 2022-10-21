Талалаев объяснил, зачем собирается сборная России

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал о смысле сборов национальной сборной России.
– Есть ли смысл сейчас собираться сборной, учитывая, что ближайшие несколько лет нас не будет на международных турнирах?
– Конечно, есть. Родина должна знать своих героев – кто у нас растет, на каком уровне играет.
Национальная команда – апогей успеха и признания для футболистов, стимул для их развития.
Как институт эта система должна обязательно сохраниться, потому что поможет двигаться нам вперед и быть конкурентоспособными, когда геополитические вопросы будут улажены.
Но даже в этих непростых условиях нужно искать возможности играть с командами хорошего уровня, будь то африканские или азиатские сборные.
- В сентябре Россия победила Киргизию (2:1) в товарищеском матче.
- Для россиян это была первая международная игра с ноября 2021 года.
- Сборную на неопределенный срок отстранили от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
Источник: Sport24