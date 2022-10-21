В РФС считают, что матч Россия – Босния не состоится

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что матч между сборными России и Боснии скорее всего не состоится.

«Думаю, что матч сборной России против Боснии и Герцеговины с большой долей вероятности не состоится.

Разногласия есть как и в боснийской федерации, так и внутри самой сборной. Мы видим, что ведущие футболисты отказываются с нами играть, а это о многом говорит — они лидеры команды.

В целом, это абсолютно ожидаемо и в духе времени. Может, что-то там и изменится, но надежд на это мало», — сказал Колосков.