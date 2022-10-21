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    В РФС считают, что матч Россия – Босния не состоится

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что матч между сборными России и Боснии скорее всего не состоится.

    «Думаю, что матч сборной России против Боснии и Герцеговины с большой долей вероятности не состоится.

    Разногласия есть как и в боснийской федерации, так и внутри самой сборной. Мы видим, что ведущие футболисты отказываются с нами играть, а это о многом говорит — они лидеры команды.

    В целом, это абсолютно ожидаемо и в духе времени. Может, что-то там и изменится, но надежд на это мало», — сказал Колосков.

    • Матч запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге.
    • УЕФА одобрил его проведение.
    • Однако некоторые боснийские футболисты, функционеры и политики стали угрожать бойкотом игры.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1473

      koli4ka 8 минут назад

      Слава Колосок знает, о чём гутарит...

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