Экс-футболистка сборной России Терехова назвала зарплаты в женском футболе

Бывшая футболистка сборной России Елена Терехова рассказала о зарплатах в женском футболе.

– Какие зарплаты у футболисток? Я понимаю, что суммы разнятся.

– Средняя зарплата, примерно, 100 тысяч рублей. Самая маленькая – 50-60 тысяч. У кого-то 200-250 тысяч. Может, 300, но это единицы.

Зарплаты по 3 миллиона евро, как у Дзюбы в «Зените»? Такого нет. Просто женский футбол не зарабатывает. Чтобы был заработок, должны прийти спонсоры. А мы всегда говорим, что женский футбол пока не зарабатывает. Вложите, а потом, когда-нибудь…