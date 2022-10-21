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    Экс-футболистка сборной России Терехова назвала зарплаты в женском футболе

    Бывшая футболистка сборной России Елена Терехова рассказала о зарплатах в женском футболе.

    – Какие зарплаты у футболисток? Я понимаю, что суммы разнятся.

    – Средняя зарплата, примерно, 100 тысяч рублей. Самая маленькая – 50-60 тысяч. У кого-то 200-250 тысяч. Может, 300, но это единицы.

    Зарплаты по 3 миллиона евро, как у Дзюбы в «Зените»? Такого нет. Просто женский футбол не зарабатывает. Чтобы был заработок, должны прийти спонсоры. А мы всегда говорим, что женский футбол пока не зарабатывает. Вложите, а потом, когда-нибудь…

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    Источник: «КП»

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    Сегодня, 11:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3208

      acor94 4 минуты назад

      Такую же зарплату нужно платить и нашим бездарям. Требую равноправия! И понижения зп в мужском футболе до уровня женского!

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