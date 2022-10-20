«Спартак» выступил с заявлением по решению КДК о дисквалификации Абаскаля

«Спартак» опубликовал заявление по решению КДК РФС дисквалифицировать главного тренера Гильермо Абаскаля на один матч за поведение в матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА.

Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.

В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.

В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

«Эмоции — это неотъемлемая часть дерби. Главный тренер нашей команды Гильермо Абаскаль в проявлении своих эмоций никогда не переходит грань этики и морали, проявляет ко всем участникам матча уважение, а также призывает к этому своих игроков и ассистентов.

Так было и во время игры с ЦСКА: наш тренер не оскорбил соперника ни словами, ни действиями, а его призывы к соблюдению принципа fair play были продиктованы общеизвестными обстоятельствами первого тайма и не имели каких-либо провокационных целей.

От примененных в таких обстоятельствах карательных мер в первую очередь пострадает сам футбол. Позиция нашего клуба заключается в том, что эмоциональное, но корректное поведение тренеров команд не должно быть основанием для отлучения от футбола.

Дисциплинарный регламент не позволяет клубу обжаловать это решение, и мы вынуждены его исполнить. Вместе с тем выражаем солидарность с нашим тренером и рассмотрим все возможные меры правового реагирования в сложившейся ситуации», – говорится в заявлении «Спартака».