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  • «Спартак» выступил с заявлением по решению КДК о дисквалификации Абаскаля

«Спартак» выступил с заявлением по решению КДК о дисквалификации Абаскаля

20 октября 2022, 16:41
10

«Спартак» опубликовал заявление по решению КДК РФС дисквалифицировать главного тренера Гильермо Абаскаля на один матч за поведение в матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА.

  • Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.
  • В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.
  • В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

«Эмоции — это неотъемлемая часть дерби. Главный тренер нашей команды Гильермо Абаскаль в проявлении своих эмоций никогда не переходит грань этики и морали, проявляет ко всем участникам матча уважение, а также призывает к этому своих игроков и ассистентов.

Так было и во время игры с ЦСКА: наш тренер не оскорбил соперника ни словами, ни действиями, а его призывы к соблюдению принципа fair play были продиктованы общеизвестными обстоятельствами первого тайма и не имели каких-либо провокационных целей.

От примененных в таких обстоятельствах карательных мер в первую очередь пострадает сам футбол. Позиция нашего клуба заключается в том, что эмоциональное, но корректное поведение тренеров команд не должно быть основанием для отлучения от футбола.

Дисциплинарный регламент не позволяет клубу обжаловать это решение, и мы вынуждены его исполнить. Вместе с тем выражаем солидарность с нашим тренером и рассмотрим все возможные меры правового реагирования в сложившейся ситуации», – говорится в заявлении «Спартака».

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (10)
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nik55
1666273660
зачем вообще КДК ?
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NewLife
1666275389
Когда-нибудь разгонят этот гребаный РФС, работающий только для удовлетворения самолюбивых амбиций нескольких чиновников у власти, придут нормальные неподкупные люди, и у нас будет сильная лига, чемпион которой не будет позориться за рубежом и будет отвечать за свои финансы перед общественностью.
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Беспонтий
1666275544
))) "Прибежали в избу дети, Второпях зовут отца: «Тятя! тятя! наши сети Притащили мертвеца»."
Ответить
Taps
1666277345
А сучку брехливую ещё на родину не отправили ?
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jek718875
1666283561
КДК какой-то человечный, я думал,каждому дадут по году тюрьмы
Ответить
alefreddy
1666291456
бездари в этой комиссии
Ответить
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