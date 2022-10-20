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    «Спартак» выступил с заявлением по решению КДК о дисквалификации Абаскаля

    «Спартак» опубликовал заявление по решению КДК РФС дисквалифицировать главного тренера Гильермо Абаскаля на один матч за поведение в матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА.

    • Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.
    • В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.
    • В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

    «Эмоции — это неотъемлемая часть дерби. Главный тренер нашей команды Гильермо Абаскаль в проявлении своих эмоций никогда не переходит грань этики и морали, проявляет ко всем участникам матча уважение, а также призывает к этому своих игроков и ассистентов.

    Так было и во время игры с ЦСКА: наш тренер не оскорбил соперника ни словами, ни действиями, а его призывы к соблюдению принципа fair play были продиктованы общеизвестными обстоятельствами первого тайма и не имели каких-либо провокационных целей.

    От примененных в таких обстоятельствах карательных мер в первую очередь пострадает сам футбол. Позиция нашего клуба заключается в том, что эмоциональное, но корректное поведение тренеров команд не должно быть основанием для отлучения от футбола.

    Дисциплинарный регламент не позволяет клубу обжаловать это решение, и мы вынуждены его исполнить. Вместе с тем выражаем солидарность с нашим тренером и рассмотрим все возможные меры правового реагирования в сложившейся ситуации», – говорится в заявлении «Спартака».

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 16:41
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3895

      Питерский князь 14 минут назад

      А как это он ни кого не оскорблял?
      Петух на своем наречии порчу наводил!
      :)))

      0
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      Рейтинг: +10

      trekgroora 40 минут назад

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      Рейтинг: +1236

      Taps 1 час назад

      А сучку брехливую ещё на родину не отправили ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      Самайн 1 час назад

      Когда Боаша на 6 матчей дисквалифицировали, розовые такими правильными не были, очередное лицимерие от "народных", фу.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1373

      Дубина 1 час назад

      Позор газпрому за такой вынесенный приговор)))))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11835

      Вомбат > Дубина 55 минут назад

      А точно Газпрому, а не Роснефти ? Состав КДК не смотрели?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1373

      Дубина > Вомбат 36 минут назад

      Так там вся питерская мафия рулит)))

      1
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      Рейтинг: +3895

      Питерский князь > Дубина 11 минут назад

      Питерская мафия в кремле дэбил.
      И мы ими гордимся!
      :)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6597

      Беспонтий 1 час назад

      )))
      "Прибежали в избу дети,
      Второпях зовут отца:
      «Тятя! тятя! наши сети
      Притащили мертвеца»."

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +15981

      NewLife 1 час назад

      Когда-нибудь разгонят этот гребаный РФС, работающий только для удовлетворения самолюбивых амбиций нескольких чиновников у власти, придут нормальные неподкупные люди, и у нас будет сильная лига, чемпион которой не будет позориться за рубежом и будет отвечать за свои финансы перед общественностью.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11835

      Вомбат > NewLife 54 минуты назад

      Мечты, мечты, где ваша сладость? (Пушкин)

      0
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      Рейтинг: +15981

      NewLife > Вомбат 33 минуты назад

      Вы, жадною толпой стоящие у трона,
      Свободы, Гения и Славы палачи!
      Таитесь вы под сению закона,
      Пред вами суд и правда - всё молчи!..
      Но есть и божий суд, наперсники разврата!
      Есть грозный суд: он ждет;
      Он не доступен звону злата,
      И мысли, и дела он знает наперед.
      (М.Ю. Лермонтов)

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      Рейтинг: +17516

      Cleaner 1 час назад

      "Вместе с тем выражаем солидарность с нашим тренером"? Как прыгал на тренеров других команд, пусть так и прыгает??? Ржу грустно...(

      0
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      Рейтинг: +7667

      nik55 2 часа назад

      зачем вообще КДК ?

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