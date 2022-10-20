«Челси» хочет купить Неймара в 2023 году

Нападающий «ПСЖ» Неймар может перейти в «Челси».
По информации Goal со ссылкой на EL Pais, лондонский клуб хочет подписать 30-летнего бразильца в 2023 году.
Летом «ПСЖ» предлагал «Челси» взять Неймара в аренду, однако клубы не договорились в вопросе распределения зарплаты игрока. Теперь «Челси» хочет выкупить Неймара и готов платить ему зарплату в размере 40 миллионов евро в год.
- Неймар забил 12 голов и сделал 9 ассистов в 16 матчах этого сезона.
- Рыночная стоимость бразильца – 75 миллионов евро.
Источник: Goal