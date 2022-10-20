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    «Челси» хочет купить Неймара в 2023 году

    Нападающий «ПСЖ» Неймар может перейти в «Челси».

    По информации Goal со ссылкой на EL Pais, лондонский клуб хочет подписать 30-летнего бразильца в 2023 году.

    Летом «ПСЖ» предлагал «Челси» взять Неймара в аренду, однако клубы не договорились в вопросе распределения зарплаты игрока. Теперь «Челси» хочет выкупить Неймара и готов платить ему зарплату в размере 40 миллионов евро в год.

    • Неймар забил 12 голов и сделал 9 ассистов в 16 матчах этого сезона.
    • Рыночная стоимость бразильца – 75 миллионов евро.

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 16:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +998

      Лфшт 9 минут назад

      Чушь, бред и очередная фантазия полоумных идиотов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3460

      momwig_ 1 час назад

      Вот напасть...

      0
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