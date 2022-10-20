«Челси» хочет купить Неймара в 2023 году

Нападающий «ПСЖ» Неймар может перейти в «Челси».

По информации Goal со ссылкой на EL Pais, лондонский клуб хочет подписать 30-летнего бразильца в 2023 году.

Летом «ПСЖ» предлагал «Челси» взять Неймара в аренду, однако клубы не договорились в вопросе распределения зарплаты игрока. Теперь «Челси» хочет выкупить Неймара и готов платить ему зарплату в размере 40 миллионов евро в год.