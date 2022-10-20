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    Федотов объяснил, зачем приехал на заседание КДК РФС

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о посещении заседания КДК РФС по инциденту в дерби со «Спартаком» в 13-м туре РПЛ.

    Тренера дисквалифицировали на один матч и еще на одну игру условно.

    «Все сказано уже. Зачем было приезжать? Ну есть же очень умные люди. Не было никаких официальных заявлений, их достали из видео. Поэтому сюда и приехал. Кто сейчас тренировку проводит? Ждут меня», – сказал Федотов.

    • Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.
    • В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.
    • В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

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    Источник: Sport24

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