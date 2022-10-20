Федотов объяснил, зачем приехал на заседание КДК РФС

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о посещении заседания КДК РФС по инциденту в дерби со «Спартаком» в 13-м туре РПЛ.

Тренера дисквалифицировали на один матч и еще на одну игру условно.

«Все сказано уже. Зачем было приезжать? Ну есть же очень умные люди. Не было никаких официальных заявлений, их достали из видео. Поэтому сюда и приехал. Кто сейчас тренировку проводит? Ждут меня», – сказал Федотов.