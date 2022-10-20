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    Чернов прокомментировал конфликт Федотова и Абаскаля во время дерби ЦСКА – «Спартак»

    Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о перепалке между Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем.

    • Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.
    • В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.
    • В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

    «Спартак» – ЦСКА – это дерби. Порой эмоции захлeстывали.

    Думаю, все видели, что Абаскаль с Федотовым подошли друг к другу и хорошо пообщались. Всe, что было в игре, – остаeтся в игре.

    Самое главное, что после дерби Абаскаль и Федотов пожали друг другу руки и разошлись на хорошей ноте.

    На следующий день в команде ситуацию никак не обсуждали», – сказал Чернов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1234

      Taps 1 час назад

      Кличка "клоун" теперь уже навсегда.

      0
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      Рейтинг: +17498

      Cleaner 2 часа назад

      Спартачи, вы про ДЖИКИЮ что то молчите:
      https://bombardir.ru/news/672642-priezzhat-togda-dzhikiya-karasevu-posle-matcha-s-cska

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +983

      Красногвардейчик 2 часа назад

      Как уже это надоело....ну покричали на эмоциях.....не нужно из мухи слона делать

      3
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