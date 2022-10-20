Чернов прокомментировал конфликт Федотова и Абаскаля во время дерби ЦСКА – «Спартак»

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о перепалке между Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем.

Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.

В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.

В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

«Спартак» – ЦСКА – это дерби. Порой эмоции захлeстывали.

Думаю, все видели, что Абаскаль с Федотовым подошли друг к другу и хорошо пообщались. Всe, что было в игре, – остаeтся в игре.

Самое главное, что после дерби Абаскаль и Федотов пожали друг другу руки и разошлись на хорошей ноте.

На следующий день в команде ситуацию никак не обсуждали», – сказал Чернов.