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    Агент: «Карраскаль не играл с «Торпедо» по решению тренера. Травмы нет»

    Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, прокомментировал отсутствие игрока в заявке на матч четвертого тура группового этапа Кубка России против «Торпедо» (0:1).

    Слова агента расходятся со словами тренера ЦСКА Владимира Федотова, который сказал, что Карраскаля не было по медицинским показателям.

    «Ничего существенного нет. Это действительно внутренние дела. Просто решение тренера. Я не могу это обсуждать.

    Но Хорхе не травмирован. Все в порядке», – сказал агент.

    • Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заменил Карраскаля в матче 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).
    • Колумбиец был недоволен своей заменой.
    • Федотов позже сказал: «Футбол не терпит безалаберности».

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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