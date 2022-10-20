Агент: «Карраскаль не играл с «Торпедо» по решению тренера. Травмы нет»

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, прокомментировал отсутствие игрока в заявке на матч четвертого тура группового этапа Кубка России против «Торпедо» (0:1).
Слова агента расходятся со словами тренера ЦСКА Владимира Федотова, который сказал, что Карраскаля не было по медицинским показателям.
«Ничего существенного нет. Это действительно внутренние дела. Просто решение тренера. Я не могу это обсуждать.
Но Хорхе не травмирован. Все в порядке», – сказал агент.
- Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заменил Карраскаля в матче 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).
- Колумбиец был недоволен своей заменой.
- Федотов позже сказал: «Футбол не терпит безалаберности».
Источник: телеграм-канал Sport24