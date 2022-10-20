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  • Агент: «Карраскаль не играл с «Торпедо» по решению тренера. Травмы нет»

Агент: «Карраскаль не играл с «Торпедо» по решению тренера. Травмы нет»

20 октября 2022, 00:24
2

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, прокомментировал отсутствие игрока в заявке на матч четвертого тура группового этапа Кубка России против «Торпедо» (0:1).

Слова агента расходятся со словами тренера ЦСКА Владимира Федотова, который сказал, что Карраскаля не было по медицинским показателям.

«Ничего существенного нет. Это действительно внутренние дела. Просто решение тренера. Я не могу это обсуждать.

Но Хорхе не травмирован. Все в порядке», – сказал агент.

  • Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заменил Карраскаля в матче 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).
  • Колумбиец был недоволен своей заменой.
  • Федотов позже сказал: «Футбол не терпит безалаберности».

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Источник: телеграм-канал Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Карраскаль Хорхе
Комментарии (2)
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Красногвардейчик
1666243596
Похоже правда кофликт у них....это плохо
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Dr.Metal
1666245208
Пусть отдохнёт перед очередным туром. Вчерашняя игра в кубке не столь важна. Из группы все равно выйдем. Карраскаль игрок очень высокого уровня, однако иногда ему не хватает мотивации. Все наладится. Иногда порка тоже нужна
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