Агент: «Карраскаль не играл с «Торпедо» по решению тренера. Травмы нет»

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, прокомментировал отсутствие игрока в заявке на матч четвертого тура группового этапа Кубка России против «Торпедо» (0:1).

Слова агента расходятся со словами тренера ЦСКА Владимира Федотова, который сказал, что Карраскаля не было по медицинским показателям.

«Ничего существенного нет. Это действительно внутренние дела. Просто решение тренера. Я не могу это обсуждать.

Но Хорхе не травмирован. Все в порядке», – сказал агент.