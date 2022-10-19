Мостовой назвал причину, ради которой Кокорина стоит вызвать в сборную России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возможном вызове в национальную команду форварда «Ариса» Александра Кокорина.
«Не вижу смысла на данный момент вызывать его. Сейчас нет никаких игр, да и не очень понятно – будут ли. Вызвать ради вызова – можно. Ради какого-то хайпа. Если постоянно будет играть и забивать, то в расширенный список можно включить.
До всего произошедшего он был не слабее, а многих и сильнее. Имеет ли смысл? Ради хайпа и помочь парню – да», – сказал Мостовой.
- Кокорин перешел в «Арис» этим летом на правах аренды из «Фиорентины».
- В 6 матчах чемпионата Кипра он забил 3 гола.
- Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал возможный вызов 31-летнего форварда.
Источник: «Чемпионат»