Мостовой назвал причину, ради которой Кокорина стоит вызвать в сборную России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возможном вызове в национальную команду форварда «Ариса» Александра Кокорина.

«Не вижу смысла на данный момент вызывать его. Сейчас нет никаких игр, да и не очень понятно – будут ли. Вызвать ради вызова – можно. Ради какого-то хайпа. Если постоянно будет играть и забивать, то в расширенный список можно включить.

До всего произошедшего он был не слабее, а многих и сильнее. Имеет ли смысл? Ради хайпа и помочь парню – да», – сказал Мостовой.