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  • Мостовой назвал причину, ради которой Кокорина стоит вызвать в сборную России

Мостовой назвал причину, ради которой Кокорина стоит вызвать в сборную России

19 октября 2022, 22:50
4

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возможном вызове в национальную команду форварда «Ариса» Александра Кокорина.

«Не вижу смысла на данный момент вызывать его. Сейчас нет никаких игр, да и не очень понятно – будут ли. Вызвать ради вызова – можно. Ради какого-то хайпа. Если постоянно будет играть и забивать, то в расширенный список можно включить.

До всего произошедшего он был не слабее, а многих и сильнее. Имеет ли смысл? Ради хайпа и помочь парню – да», – сказал Мостовой.

  • Кокорин перешел в «Арис» этим летом на правах аренды из «Фиорентины».
  • В 6 матчах чемпионата Кипра он забил 3 гола.
  • Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал возможный вызов 31-летнего форварда.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Арис Россия Кокорин Александр Мостовой Александр
Комментарии (4)
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Боцман52
1666209549
А зачем ему помогать. Он сам виноват в сложившейся ситуации. Что в Спартаке на все забил, что в Фиорентине. Только о деньгах рассказывает. Ему уже ничего не нужно.
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Benifacto
1666212916
да даже если он станет лучшим бомбардиром Кипра, какая ему сборная....он показал свой "профессиональный" уровень в Фиорентине....а щас катает в любительский футбол....хотел бы в сборную искал бы клуб который играет в ЛЧ ЛЕ, да хоть даже Лиге Конференций....а так что он там забивает, так и в ФНЛ бы забивал...
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momwig_
1666241305
А для поржать?
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Oldtrafford83
1666242637
Единственная причина вызвать Саню это отжать у него часы за 47 мультов))
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