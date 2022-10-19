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    Мостовой назвал причину, ради которой Кокорина стоит вызвать в сборную России

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возможном вызове в национальную команду форварда «Ариса» Александра Кокорина.

    «Не вижу смысла на данный момент вызывать его. Сейчас нет никаких игр, да и не очень понятно – будут ли. Вызвать ради вызова – можно. Ради какого-то хайпа. Если постоянно будет играть и забивать, то в расширенный список можно включить.

    До всего произошедшего он был не слабее, а многих и сильнее. Имеет ли смысл? Ради хайпа и помочь парню – да», – сказал Мостовой.

    • Кокорин перешел в «Арис» этим летом на правах аренды из «Фиорентины».
    • В 6 матчах чемпионата Кипра он забил 3 гола.
    • Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал возможный вызов 31-летнего форварда.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1573

      Benifacto 1 минуту назад

      да даже если он станет лучшим бомбардиром Кипра, какая ему сборная....он показал свой уровень в Фиорентине....

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      Рейтинг: +10

      gs5 36 минут назад

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      Рейтинг: +367

      Боцман52 55 минут назад

      А зачем ему помогать. Он сам виноват в сложившейся ситуации. Что в Спартаке на все забил, что в Фиорентине. Только о деньгах рассказывает. Ему уже ничего не нужно.

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