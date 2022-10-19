«И?». Карпин – о голах Кокорина на Кипре

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поговорил о форварде кипрского «Ариса» Александре Кокорине.
– Кокорин сказал, что всем будет лучше, если его в сборной не будет.
– Не знаю.
– Он снова забивает и отдает передачи на Кипре.
– И?
– Двери сборной для него не закрыты, он может быть вызван?
– Вызван может быть любой, мы следим за всеми игроками.
- «Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины» до лета.
- 31-летний Кокорин в 6 матчах чемпионата Кипра забил 3 гола, сделал ассист.
- На счету Кокорина 48 матчей за сборную России и 12 голов.
Источник: телеграм-канал Sport24