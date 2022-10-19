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    «И?». Карпин – о голах Кокорина на Кипре

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин поговорил о форварде кипрского «Ариса» Александре Кокорине.

    – Кокорин сказал, что всем будет лучше, если его в соборной не будет.

    – Не знаю.

    – Он снова забивает и отдает передачи на Кипре.

    – И?

    – Двери сборной для него не закрыты, он может быть вызван?

    – Вызван может быть любой, мы следим за всеми игроками.

    • «Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины» до лета.
    • 31-летний Кокорин в 6 матчах чемпионата Кипра забил 3 гола, сделал ассист.
    • На счету Кокорина 48 матчей за сборную России и 12 голов.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    Сегодня, 10:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7641

      nik55 1 час назад

      забивает как и деревянный в Турции

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      Рейтинг: +1564

      Benifacto 1 час назад

      забивает он....ахахахаха... да там уровень какой лиги 2й?или фнл?

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