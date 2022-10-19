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«И?». Карпин – о голах Кокорина на Кипре

19 октября 2022, 10:57
4

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поговорил о форварде кипрского «Ариса» Александре Кокорине.

– Кокорин сказал, что всем будет лучше, если его в сборной не будет.

– Не знаю.

– Он снова забивает и отдает передачи на Кипре.

– И?

– Двери сборной для него не закрыты, он может быть вызван?

– Вызван может быть любой, мы следим за всеми игроками.

  • «Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины» до лета.
  • 31-летний Кокорин в 6 матчах чемпионата Кипра забил 3 гола, сделал ассист.
  • На счету Кокорина 48 матчей за сборную России и 12 голов.

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Источник: телеграм-канал Sport24
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Арис Россия Фиорентина Кокорин Александр Карпин Валерий
Комментарии (4)
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Benifacto
1666169210
забивает он....ахахахаха... да там уровень какой лиги 2й?или фнл?
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nik55
1666169979
забивает как и деревянный в Турции
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alex1951
1666176975
Карпуша ,себе такой роскоши не позволял,как эти....Скромнее был. Оттого у него к КокоДзюбам и отношение соответствующее,хоть и ответил дипломатично......При Чабане анархия была...А сегодня ,,звездить,. не надо..... Пора взрослеть,хотя вроде и не дети....
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