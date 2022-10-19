«И?». Карпин – о голах Кокорина на Кипре

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поговорил о форварде кипрского «Ариса» Александре Кокорине.

– Кокорин сказал, что всем будет лучше, если его в сборной не будет.

– Не знаю.

– Он снова забивает и отдает передачи на Кипре.

– И?

– Двери сборной для него не закрыты, он может быть вызван?

– Вызван может быть любой, мы следим за всеми игроками.