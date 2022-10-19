Глебов раскритиковал российских судей за непоследовательность решений

Капитан «Ростова» Данил Глебов оценил уровень судейства в российском футболе.

— Со стороны клуба очень много критики в адрес судейства. Как относишься к этому?

— Судейские моменты пусть решают сами. Я считаю, что нужно сделать так: если свистеть, пусть ноги оторвут нападающему — это пенальти. Если не оторвали, играем. Либо любой фол и контакт в штрафной — пенальти. В одной игре свистят по одному, в другой игре по второму.

— Ты считаешь, что нет последовательности в судейских решениях?

— По мне, нет последовательности. Либо надо свистеть и трактовать моменты одинаково, хотя они не понимают сами, как это делать. Либо любой контакт в штрафной — пенальти. Либо оторвали ноги — назначаем пенальти, а маленький контакт пропускаем.