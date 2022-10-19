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    Глебов раскритиковал российских судей за непоследовательность решений

    Капитан «Ростова» Данил Глебов оценил уровень судейства в российском футболе.

    — Со стороны клуба очень много критики в адрес судейства. Как относишься к этому?

    — Судейские моменты пусть решают сами. Я считаю, что нужно сделать так: если свистеть, пусть ноги оторвут нападающему — это пенальти. Если не оторвали, играем. Либо любой фол и контакт в штрафной — пенальти. В одной игре свистят по одному, в другой игре по второму.

    — Ты считаешь, что нет последовательности в судейских решениях?

    — По мне, нет последовательности. Либо надо свистеть и трактовать моменты одинаково, хотя они не понимают сами, как это делать. Либо любой контакт в штрафной — пенальти. Либо оторвали ноги — назначаем пенальти, а маленький контакт пропускаем.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17492

      Cleaner 1 час назад

      А иностранные судьи НУ ТАКИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ! Иногда смотришь игры Лиги Чемпионов и думаешь, что уж лучше бы наш Мешков или Кукуян судили игру, чем тот клоун со свистком, что по полю бегает.

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      Рейтинг: +1112

      шахта Заполярная 1 час назад

      Согласен с Глебовым.

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