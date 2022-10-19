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    Федотов рассказал, как появилась фраза «Что-то рядом прыгало»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил свое высказывание о тренерах «Спартака» после матча 13-го тура РПЛ.

    • Федотов, говоря о стычке с Абаскалем, сказал после матча: «Что-то рядом прыгало».
    • Зарема ответила ему: «Сложно выбить «Сочи» из человека».
    • Дерби завершилось ничьей 2:2.

    — На пресс-конференции вы специально хотели уколоть Абаскаля?

    — Когда отвечал на этот вопросы, то в зале было хорошее настроение. Все произносилось в шуточной форме. Никто ни на кого зла не держал. Но об этом никто и не вспоминает. Зацепились за эту фразу, вырвали ее из контекста и стали раздувать из мухи слона.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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