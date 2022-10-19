Федотов рассказал, как появилась фраза «Что-то рядом прыгало»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил свое высказывание о тренерах «Спартака» после матча 13-го тура РПЛ.

Федотов, говоря о стычке с Абаскалем, сказал после матча: «Что-то рядом прыгало».

Зарема ответила ему: «Сложно выбить «Сочи» из человека».

Дерби завершилось ничьей 2:2.

— На пресс-конференции вы специально хотели уколоть Абаскаля?

— Когда отвечал на этот вопросы, то в зале было хорошее настроение. Все произносилось в шуточной форме. Никто ни на кого зла не держал. Но об этом никто и не вспоминает. Зацепились за эту фразу, вырвали ее из контекста и стали раздувать из мухи слона.