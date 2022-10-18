Семин прокомментировал конфликт Федотова и Абаскаля во время дерби ЦСКА – «Спартак»

Экс-тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин поделился мнением о перепалке между Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем.

Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.

В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.

В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

«Это нормальная ситуация. Совершенно справедливые эмоции и Абаскаля, и Федотова. Они не безразличны к результату, это спорт.

Через три дня они будут сидеть в ресторане вместе, смеяться, а мы все будем это обсуждать.

Это абсолютно нормальные эмоции, обсуждение этой ситуации надо закончить», – сказал Семин.