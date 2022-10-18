Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семин прокомментировал конфликт Федотова и Абаскаля во время дерби ЦСКА – «Спартак»

Семин прокомментировал конфликт Федотова и Абаскаля во время дерби ЦСКА – «Спартак»

18 октября 2022, 18:54
13

Экс-тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин поделился мнением о перепалке между Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем.

  • Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.
  • В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.
  • В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

«Это нормальная ситуация. Совершенно справедливые эмоции и Абаскаля, и Федотова. Они не безразличны к результату, это спорт.

Через три дня они будут сидеть в ресторане вместе, смеяться, а мы все будем это обсуждать.

Это абсолютно нормальные эмоции, обсуждение этой ситуации надо закончить», – сказал Семин.

Еще по теме:
ЦСКА призвал клубы РПЛ не использовать съемку тренеров и игроков в качестве инструмента для дисквалификации 3
ЦСКА вынудил КДК дисквалифицировать Абаскаля (Иван Карпов) 10
Алдонин: «Абаскаль спровоцировал Федотова и понес заслуженное наказание» 4
Источник: «Спорт РБК»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Федотов Владимир Семин Юрий Абаскаль Гильермо
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1666110019
Браво Палыч....но мясным только повод подай, чтобы скандал замутить
Ответить
Ганнибал Лектор
1666110462
Ну хоть кто-то адекватный высказался по этой ситуации
Ответить
GreyDM
1666110676
Вот, журналюги, прислушались-бы к мудрому деду. Чем меньше вы их цитируете, тем меньше они гавкаться будут.
Ответить
portero
1666116915
Ну вот дед здраао рассудил!!! Это же не футбол, ну на эмоциях чуток повздорили, забыть и играть в футбол....
Ответить
Красногорск_Фан
1666118763
Первый пост юпс с которым все единогласны. В 99% других случаев боты пишут 2 слогана: юпс наше все, ждем обратно в локо (я в тч) и маразматик, харе бухать. Отрадно видеть в кои веки свежую реакцию
Ответить
житель СПб
1666120677
В этом согласиться с Семиным не могу. Хамство и невежда - плохой пример публичного человека.
Ответить
zigbert
1666161107
Лучше все же следить за своей речью и высказываниями. Хорошо если этот случай окажется единичным.
Ответить
Главные новости
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
1
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
1
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
5
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
4
ВидеоСлуцкому и Дзагоеву подарили квартиры в Таджикистане
15:59
7
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
4
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
3
Все новости
Все новости
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно»
17:19
ВидеоМостовой обратился к болельщикам «Локомотива»
16:56
2
ЦСКА отдаст Шуманского во вторую аренду подряд
16:22
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
4
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Губерниев оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ
14:44
1
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
3
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
«Оренбург» продлил легионера, избивавшего девушку и ее мать, заставшую его с пятью проститутками
13:55
9
Решение КДК по Дивееву
13:35
21
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
13:33
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
4
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
13:12
Прогноз Радимова на дерби «Динамо» – «Спартак»
12:58
1
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
8
Определен ключевой игрок «Спартака»
12:25
2
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
17
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:54
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:52
Где смотреть матч «Ростов» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:50
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
11:50
10
Назначения арбитров на 7-й тур РПЛ
11:36
8
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
31
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
8
7-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:59
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
10:52
21
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
10:37
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+