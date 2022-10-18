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    Семин прокомментировал конфликт Федотова и Абаскаля во время дерби ЦСКА – «Спартак»

    Экс-тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин поделился мнением о перепалке между Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем.

    • Испанец был недоволен голом Чалова, который форвард забил после предполагаемого нарушения правил fair play.
    • В перерыве дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) Абаскаль пошел к Федотову, чтобы высказать претензии.
    • В ответ тренер ЦСКА обматерил коллегу, а также назвал его клоуном.

    «Это нормальная ситуация. Совершенно справедливые эмоции и Абаскаля, и Федотова. Они не безразличны к результату, это спорт.

    Через три дня они будут сидеть в ресторане вместе, смеяться, а мы все будем это обсуждать.

    Это абсолютно нормальные эмоции, обсуждение этой ситуации надо закончить», – сказал Семин.

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    Источник: «Спорт РБК»

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    Сегодня, 18:54
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +66230

      portero 10 секунд назад

      Ну вот дед здраао рассудил!!!
      Это же не футбол, ну на эмоциях чуток повздорили, забыть и игрптб в футбол....

      0
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      Рейтинг: +1269

      GreyDM 1 час назад

      Вот, журналюги, прислушались-бы к мудрому деду. Чем меньше вы их цитируете, тем меньше они гавкаться будут.

      3
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      Рейтинг: +57

      Клон Лосяша 1 час назад

      Сёмин мудр, он сам прошёл школу поросят и понял, что это гуано. Ещё в 1965-67 году Сёмин был(!) поросёнком, но он вовремя понял, какое это гуано!

      1
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      Рейтинг: +7635

      nik55 > Клон Лосяша 1 час назад

      чем тебя делали ?

      2
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      Рейтинг: +440

      R-W_warrior > nik55 1 час назад

      Явно не членом

      1
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      Рейтинг: +1149

      шахта Заполярная > R-W_warrior 54 минуты назад

      Если клон, то значит из пробирки, не исключено и с простыни дюбы

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      Рейтинг: +6363

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Ну хоть кто-то адекватный высказался по этой ситуации

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      Рейтинг: +958

      Красногвардейчик 1 час назад

      Браво Палыч....но мясным только повод подай, чтобы скандал замутить

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      Рейтинг: +57

      Клон Лосяша 2 часа назад

      А в ресторане, а в ресторане,
      А мы насрали , а вы сожрали...
      И. кто бы не был Абаскаль;
      он всех сегодня обоссаль...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +440

      R-W_warrior > Клон Лосяша 1 час назад

      Прямо настоящий лагерный поэт...

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      Рейтинг: +958

      Красногвардейчик > Клон Лосяша 1 час назад

      Смотри воспитательнице стихи не показывай, отругает)

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      Рейтинг: +1149

      шахта Заполярная > Клон Лосяша 52 минуты назад

      Я не думал , что на столько все запущено.

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