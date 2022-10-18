Экс-футболист «Спартака» Егор Титов прокомментировал эпизод с первым голом ЦСКА в ворота команды Гильермо Абаскаля в 13-м туре РПЛ.

ЦСКА забил после того, как Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.

В «Спартаке» считают, что ЦСКА нарушил принципы фэйр-плей.

Матч завершился ничьей 2:2.

— Первый гол ЦСКА получился скандальным. Что скажешь?

— Здесь можно только развести руками. Ну, скажите на милость, зачем нужно было Зобнину выключаться из игры, чтобы привлечь внимание Карасева, когда Карраскаль оказался на газоне? Ни при каких обстоятельствах этого делать нельзя — таков закон! Хочешь остановки встречи — выбей мяч в аут.

Ясно, что этим воспользовался Гайич, который бросил вперед Чалова. А тот выиграл борьбу у Мевли и пробил Селихова.

Похожая история случилась в 2002-м, в матче с «Торпедо». Хотя тогда Семшов, войдя в нашу штрафную, увидел лежавшего на траве Митрески и выбил мяч за линию ворот. Конечно, ему за такое благородство досталось от тренеров.