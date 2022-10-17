Бензема выиграл «Золотой мяч» и другие итоги церемонии

17 октября в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча».

Обладателем награды стал форвард «Реала» и сборной Франции Карим Бензема.

Топ-10 в голосовании за «Золотой мяч» выглядит так:

Куртуа также выиграл приз имени Яшина, который вручается лучшему вратарю года.

Гави из «Барселоны» признан лучшим молодым игроком 2022 года. Он получил Kopa Trophy.

Левандовски стал обладателем награды имени Герда Мюллера как лучший бомбардир прошлого сезона.

Еще одна представительница «Барсы» Алексия Путельяс второй раз подряд взяла женский «Золотой мяч».

Мане наградили за достижения в общественной деятельности призом имени Сократеса.

«Манчестер Сити» – лучшая команда 2022 года. Победитель Лиги чемпионов «Реал» неожиданно только третий.