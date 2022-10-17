Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бензема выиграл «Золотой мяч» и другие итоги церемонии

17 октября 2022, 23:29
9

17 октября в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча».

Обладателем награды стал форвард «Реала» и сборной Франции Карим Бензема.

Топ-10 в голосовании за «Золотой мяч» выглядит так:

  1. Карим Бензема;
  2. Садио Мане («Бавария» / «Ливерпуль», Сенегал);
  3. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия);
  4. Роберт Левандовски («Барселона» / «Бавария», Польша);
  5. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет);
  6. Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция);
  7. Тибо Куртуа («Реал», Бельгия);
  8. Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия);
  9. Лука Модрич («Реал», Хорватия);
  10. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / «Боруссия» Д, Норвегия).

Куртуа также выиграл приз имени Яшина, который вручается лучшему вратарю года.

Гави из «Барселоны» признан лучшим молодым игроком 2022 года. Он получил Kopa Trophy.

Левандовски стал обладателем награды имени Герда Мюллера как лучший бомбардир прошлого сезона.

Еще одна представительница «Барсы» Алексия Путельяс второй раз подряд взяла женский «Золотой мяч».

Мане наградили за достижения в общественной деятельности призом имени Сократеса.

«Манчестер Сити»лучшая команда 2022 года. Победитель Лиги чемпионов «Реал» неожиданно только третий.

Еще по теме:
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC 4
«Аль-Хиляль» вслед за Малкомом избавился от обладателя «Золотого мяча» 5
Турецкий клуб может подписать чемпиона Англии в составе «Ливерпуля»
Источник: «Бомбардир»
Рейтинг Реал Манчестер Сити Барселона Бензема Карим Левандовски Роберт Куртуа Тибо Мане Садио Гави
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeStar
1666044557
Заслуженно!
Ответить
mihail200606
1666068739
По делу...в этот раз все по делу
Ответить
Красногорск_Фан
1666069903
Респект ! В сильной компании выиграл. И по делу
Ответить
Dgad
1666071006
У Бензема не было конкурентов, итог уже был заранее известен.
Ответить
zigbert
1666072141
Справедливое решение.
Ответить
НикКин
1666076074
Заслужил трудом и упорством молодец
Ответить
Xiko
1666084196
Наконец то получил тот, кто и правда заслужил этот золотой мяч!
Ответить
portero
1666117442
Ну наконец-то по футбольному.... Карим много решающих голов забил и вытащил Реал!!!!
Ответить
Главные новости
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
5
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
4
ВидеоСлуцкому и Дзагоеву подарили квартиры в Таджикистане
15:59
7
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
4
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
3
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
Все новости
Все новости
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно»
17:19
Названы капитаны «Манчестер Сити» в новом сезоне
17:03
ВидеоМостовой обратился к болельщикам «Локомотива»
16:56
2
ЦСКА отдаст Шуманского во вторую аренду подряд
16:22
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
4
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Сорокин сравнил цены на продукты в России и Китае
14:52
Губерниев оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ
14:44
1
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
3
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
«Оренбург» продлил легионера, избивавшего девушку и ее мать, заставшую его с пятью проститутками
13:55
7
Решение КДК по Дивееву
13:35
19
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
13:33
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
4
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
13:12
Прогноз Радимова на дерби «Динамо» – «Спартак»
12:58
1
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
8
Определен ключевой игрок «Спартака»
12:25
2
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
17
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
11:50
10
Назначения арбитров на 7-й тур РПЛ
11:36
8
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
30
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
8
7-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+