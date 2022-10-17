Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Защитник «Балтики» Маляров хочет перейти в «Спартак»

    Правый защитник «Балтики» Кирилл Маляров рассказал о желании вернуться в «Спартак».

    «В «Спартаке» я провел 12 лет, это приличный срок. Конечно, хотелось бы снова вернуться в «Спартак».

    Посмотрим, как сложится моя карьера дальше. Жизнь расставит все по своим местам.

    У меня есть свои цели, планы. Надеюсь, что они все сбудутся. Время все покажет», – заявил 25-летний футболист.

    • Маляров – воспитанник «Спартака».
    • Он покинул московский клуб в 2013 году.
    • После этого фулбек поиграл в России, Белоруссии и Казахстане.

    Новости по теме
    Стали известны подробности обращения «Спартака» в ЭСК РФС по итогам дерби с ЦСКА 13
    Маслов похвалил судейство Карасева в дерби с ЦСКА. «Спартак» обратился в ЭСК 3
    Тренер ЦСКА – о Зареме: «Можно из нее Уфу выбить?» 8
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:42
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11