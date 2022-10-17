Защитник «Балтики» Маляров хочет перейти в «Спартак»

Правый защитник «Балтики» Кирилл Маляров рассказал о желании вернуться в «Спартак».
«В «Спартаке» я провел 12 лет, это приличный срок. Конечно, хотелось бы снова вернуться в «Спартак».
Посмотрим, как сложится моя карьера дальше. Жизнь расставит все по своим местам.
У меня есть свои цели, планы. Надеюсь, что они все сбудутся. Время все покажет», – заявил 25-летний футболист.
- Маляров – воспитанник «Спартака».
- Он покинул московский клуб в 2013 году.
- После этого фулбек поиграл в России, Белоруссии и Казахстане.
Источник: «РБ Спорт»