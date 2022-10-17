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РФС назначил арбитров на матчи 4-го тура Кубка России

17 октября 2022, 14:27

РФС назвал имена арбитров, которые обслужат матчи 4-го тура группового этапа Кубка России.

«Динамо» и «Ростов» рассудит Артем Любимов. Антон Фролов назначен на матч ЦСКА – «Торпедо».

18 октября, вторник

«Локомотив» – «Химки»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Игорь Князев, Сергей Каруненко; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Алексей Тюмин.

«Динамо» – «Ростов»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Дмитрий Семeнов; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Юрий Баскаков.

19 октября, среда

«Пари НН»«Краснодар»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Хамид Талаев; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Алексей Лунeв; инспектор – Сергей Зуев.

«Факел»«Спартак»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Арам Петросян; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Игорь Панин; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Николай Левников.

«Оренбург»«Ахмат»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Вячеслав Харламов.

ЦСКА – «Торпедо»: судья – Антон Фролов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Алексей Воронцов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Эдуард Малый.

20 октября, четверг

«Зенит»«Крылья Советов»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Артур Фeдоров; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Александр Гвардис.

«Сочи»«Урал»: судья – Иван Сиденков, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Сергей Французов.

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Источник: сайт РФС
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