Минобороны и Минспорта выдадут футболистам бронь от мобилизации на этой неделе («РБ Спорт»)

Министерство спорта и Минобороны в ближайшее время должны объявить о предоставлении футболистам брони от частичной мобилизации.
По информации «РБ Спорт», соответствующий документ будет опубликован на этой неделе.
Ранее РФС запросил у клубов РПЛ и Первой лиги списки игроков и сотрудников для бронирования от частичной мобилизации.
- Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
- Сообщалось, что несколько футболистов РПЛ и около 15 игроков ФНЛ получили повестки в военкоматы.
Источник: «РБ Спорт»