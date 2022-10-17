Минобороны и Минспорта выдадут футболистам бронь от мобилизации на этой неделе («РБ Спорт»)

Министерство спорта и Минобороны в ближайшее время должны объявить о предоставлении футболистам брони от частичной мобилизации.

По информации «РБ Спорт», соответствующий документ будет опубликован на этой неделе.

Ранее РФС запросил у клубов РПЛ и Первой лиги списки игроков и сотрудников для бронирования от частичной мобилизации.