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    Минобороны и Минспорта выдадут футболистам бронь от мобилизации на этой неделе («РБ Спорт»)

    Министерство спорта и Минобороны в ближайшее время должны объявить о предоставлении футболистам брони от частичной мобилизации.

    По информации «РБ Спорт», соответствующий документ будет опубликован на этой неделе.

    Ранее РФС запросил у клубов РПЛ и Первой лиги списки игроков и сотрудников для бронирования от частичной мобилизации.

    • Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
    • Сообщалось, что несколько футболистов РПЛ и около 15 игроков ФНЛ получили повестки в военкоматы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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