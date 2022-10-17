Соболев вошел в десятку лучших бомбардиров «Спартака» в чемпионате России

Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил ЦСКА (2:2) в матче 13-го тура РПЛ.

Для него это 32-й гол в составе «Спартака» в чемпионате России.

Соболев сравнялся по данному показателю с Робсоном и Николаем Писаревым. Сейчас все трое делят десятое место в списке лучших бомбардиров клуба.

Чаще них за «Спартак» в чемпионате забивали Валерий Кечинов (35), Александр Ширко (40), Илья Цымбаларь (42), Владимир Бесчастных (56), Веллитон (57), Андрей Тихонов (68), Роман Павлюченко (69), Квинси Промес (79) и Егор Титов (86).