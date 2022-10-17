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    Соболев вошел в десятку лучших бомбардиров «Спартака» в чемпионате России

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил ЦСКА (2:2) в матче 13-го тура РПЛ.

    Для него это 32-й гол в составе «Спартака» в чемпионате России.

    Соболев сравнялся по данному показателю с Робсоном и Николаем Писаревым. Сейчас все трое делят десятое место в списке лучших бомбардиров клуба.

    Чаще них за «Спартак» в чемпионате забивали Валерий Кечинов (35), Александр Ширко (40), Илья Цымбаларь (42), Владимир Бесчастных (56), Веллитон (57), Андрей Тихонов (68), Роман Павлюченко (69), Квинси Промес (79) и Егор Титов (86).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +887

      SpartakMoskwa 2 часа назад

      За года 3-4 может стать лучшим бомбардиром)
      Хотя там Промес еще есть из нынешних, тяжеловато будет все же

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