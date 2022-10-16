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    Акинфеев: «Спартак» показывает яркую игру»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против «Спартака».

    «Спартак» сейчас показывает яркую игру, команда быстро выбегает из обороны в атаку, много забивает.

    Мы видим, что в хорошей форме Квинси Промес и Александр Соболев. Наша задача — сыграть строго в обороне и постараться выключить лидеров соперника из игры», – сказал Акинфеев.

    • Это матч за 2-е место в таблице РПЛ.
    • «Спартак» не побеждал на «ВЭБ Арене» в РПЛ с 2017 года.
    • Для обоих тренеров это 1-е главное московское дерби.

    Как хорошо вы знаете историю дерби «Спартака» и ЦСКА

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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