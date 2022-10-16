FA разгневана «Челси» из-за травмы Джеймса. Участие игрока в ЧМ-2022 маловероятно

Руководители Футбольной ассоциации Англии (FA) обозлены на «Челси» из-за травмы защитника Риса Джеймса. Теперь он, скорее всего, пропустит ЧМ-2022, так как выбыл на восемь недель.

Чиновников возмутил тот факт, что после травмы в матче Лиги чемпионов против «Милана» (2:0) игрок не отправился моментально в Лондон на квалифицированное лечение, а остался в Италии до следующего дня. За это время, как считается, травма колена усугубилась.

Джеймс остался в Милане потому, что попросил внеплановый выходной. «Челси», включая врачей, препятствовать не стал.