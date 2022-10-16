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    FA разгневана «Челси» из-за травмы Джеймса. Участие игрока в ЧМ-2022 маловероятно

    Руководители Футбольной ассоциации Англии (FA) обозлены на «Челси» из-за травмы защитника Риса Джеймса. Теперь он, скорее всего, пропустит ЧМ-2022, так как выбыл на восемь недель.

    Чиновников возмутил тот факт, что после травмы в матче Лиги чемпионов против «Милана» (2:0) игрок не отправился моментально в Лондон на квалифицированное лечение, а остался в Италии до следующего дня. За это время, как считается, травма колена усугубилась.

    Джеймс остался в Милане потому, что попросил внеплановый выходной. «Челси», включая врачей, препятствовать не стал.

    • Игрок повредил связки колена.
    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе соперниками англичан будут США, Иран и Уэльс.

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    Источник: The Sun

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    Сегодня, 14:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1452

      Artemka444 1 час назад

      Эта ФА самая топорная организация!!!

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