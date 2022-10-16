Смородская: «Лоськов в принципе не сможет быть главным тренером. Им надо родиться»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская не верит в перспективы Дмитрия Лоськова стать главным тренером.

«Не считаю, что Лоськову пора становиться главным тренером. Если ему не дают такую возможность в «Локо», то стоит искать другую команду для работы. Главный тренер – специфическая работа, им надо родиться. Думаю, что Лоськов в принципе не сможет быть главным тренером.

Нужно ли ему пробовать себя в руководстве, к примеру, на должности спортивного директора? Это очень серьезная работа, где надо иметь много знаний – знать всех футболистов, смотреть, кто как себя показывает, кто сколько стоит. Работая спортивным директором, тоже нужно иметь способности. Быть обычным тренером в штабе для Лоськова – самый объективный вариант», – сказала Смородская.