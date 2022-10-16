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  • Смородская: «Лоськов в принципе не сможет быть главным тренером. Им надо родиться»

Смородская: «Лоськов в принципе не сможет быть главным тренером. Им надо родиться»

16 октября 2022, 12:20
14

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская не верит в перспективы Дмитрия Лоськова стать главным тренером.

«Не считаю, что Лоськову пора становиться главным тренером. Если ему не дают такую возможность в «Локо», то стоит искать другую команду для работы. Главный тренер – специфическая работа, им надо родиться. Думаю, что Лоськов в принципе не сможет быть главным тренером.

Нужно ли ему пробовать себя в руководстве, к примеру, на должности спортивного директора? Это очень серьезная работа, где надо иметь много знаний – знать всех футболистов, смотреть, кто как себя показывает, кто сколько стоит. Работая спортивным директором, тоже нужно иметь способности. Быть обычным тренером в штабе для Лоськова – самый объективный вариант», – сказала Смородская.

  • «Локомотив» вернет Лоськова в тренерский штаб.
  • В качестве игрока Лоськов больше всего матчей провел за «Локомотив».
  • Лоськов был в штабе «Локомотива» с 2016 года до весны 2022.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Локомотив Смородская Ольга
Комментарии (14)
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Беспонтий
1665913543
в такой профессии и должности всегда необходимо хоть немного но быть гадом легенды прошлого не всегда обладают этими достоинствами а некоторые настолько обладают что их и на пушечный не подпустишь к тренерской работе только к службе на тв так. к чему я? лоськов вообще не гад
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Artemka444
1665915315
купите ей мозг!!!!
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moskowcity-petrv
1665915906
Тупая курица раскудахталась
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фанат джигурды
1665916260
Когда уже она заткнётся навеки!
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Maksim Lagerev
1665917155
Да. А тебе бы стоило родица человеком , а не понятно кем
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Ill Ich
1665917164
Г-жа Смородская, видимо, с первым криком поняла, что рождена быть руководителем. Конечно, не каждому дано!
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Skull_Boy
1665917643
Лоськов алкаш, как и Евсеев какой он тренер
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Дедуктор
1665918063
Смородская права. Лоськов был весьма интересным игроком. Но нет у него достаточной жесткости чтобы быть тренером главным. То же самое можно сказать про другого отличного игрока Виктора Онопко. Им обоим самое место быть помощником у главного. Кстати, где то в этой же обойме и Тихонов Андрей. Есть другая ипостась - крутейший характер и способность быть авторитетом у игроков, но не хватат футбольной фантазии и интеллекта для успеха. Яркий пример - Босс.
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Красногорск_Фан
1665919452
А вот из Дзюбы возможно получится. Ему даже не надо хорошо тренировать. Достаточно регулярных медийных поступков. Такая вот ирония судьбы. Вот то что свои ветераны сохраняются в клубе горячо приветствую.
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Рыло свина
1665920726
оля с писькой рабочей родилась и наглой мордой, лицом её ипало назвать нельзя
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