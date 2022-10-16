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    Смородская: «Лоськов в принципе не сможет быть главным тренером. Им надо родиться»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская не верит в перспективы Дмитрия Лоськова стать главным тренером.

    «Не считаю, что Лоськову пора становиться главным тренером. Если ему не дают такую возможность в «Локо», то стоит искать другую команду для работы. Главный тренер – специфическая работа, им надо родиться. Думаю, что Лоськов в принципе не сможет быть главным тренером.

    Нужно ли ему пробовать себя в руководстве, к примеру, на должности спортивного директора? Это очень серьезная работа, где надо иметь много знаний – знать всех футболистов, смотреть, кто как себя показывает, кто сколько стоит. Работая спортивным директором, тоже нужно иметь способности. Быть обычным тренером в штабе для Лоськова – самый объективный вариант», – сказала Смородская.

    • «Локомотив» вернет Лоськова в тренерский штаб.
    • В качестве игрока Лоськов больше всего матчей провел за «Локомотив».
    • Лоськов был в штабе «Локомотива» с 2016 года до весны 2022.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:20
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +76

      Рыло свина 1 час назад

      оля с писькой рабочей родилась и наглой мордой, лицом её ипало назвать нельзя

      0
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      Рейтинг: +5844

      Красногорск_Фан 1 час назад

      А вот из Дзюбы возможно получится. Ему даже не надо хорошо тренировать. Достаточно регулярных медийных поступков. Такая вот ирония судьбы. Вот то что свои ветераны сохраняются в клубе горячо приветствую.

      0
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      Рейтинг: +4132

      Дедуктор 2 часа назад

      Смородская права. Лоськов был весьма интересным игроком. Но нет у него достаточной жесткости чтобы быть тренером главным. То же самое можно сказать про другого отличного игрока Виктора Онопко. Им обоим самое место быть помощником у главного. Кстати, где то в этой же обойме и Тихонов Андрей. Есть другая ипостась - крутейший характер и способность быть авторитетом у игроков, но не хватат футбольной фантазии и интеллекта для успеха. Яркий пример - Босс.

      1
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      Рейтинг: +13950

      Skull_Boy 2 часа назад

      Лоськов алкаш, как и Евсеев какой он тренер

      0
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      Рейтинг: +32612

      zra78 > Skull_Boy 2 часа назад

      Вместе бухаете?

      1
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      Рейтинг: +195

      Ill Ich 2 часа назад

      Г-жа Смородская, видимо, с первым криком поняла, что рождена быть руководителем. Конечно, не каждому дано!

      2
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      Рейтинг: +5844

      Красногорск_Фан > Ill Ich 1 час назад

      Конечно. По другому и не бывает. Всегда вспоминаю анекдот. Роддом, лежат детишки. О! к танку потянулся, военным будет. О! А эта к скрипочке. Будет музыкантом. А этот - определенно руководителем! Почему? Весь обосрался, но голову гордо держит!

      3
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      Рейтинг: +195

      Ill Ich > Красногорск_Фан 1 час назад

      Браво!

      0
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      Рейтинг: +142

      Maksim Lagerev 2 часа назад

      Да. А тебе бы стоило родица человеком , а не понятно кем

      0
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      Рейтинг: +6769

      Semenycch 2 часа назад

      Она даже не способна понять тот бред, что она же и несет!

      1
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      Рейтинг: +2691

      фанат джигурды 2 часа назад

      Когда уже она заткнётся навеки!

      1
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      Рейтинг: +5844

      Красногорск_Фан > фанат джигурды 1 час назад

      Только если ей закроют рот сладким поцелуем. То есть никогда ))

      0
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      Рейтинг: +1308

      moskowcity-petrv 2 часа назад

      Тупая курица раскудахталась

      1
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      Рейтинг: +1452

      Artemka444 2 часа назад

      купите ей мозг!!!!

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