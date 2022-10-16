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Тарханов: «Конечно, Сафонов ошибся в матче с «Ахматом»

16 октября 2022, 11:30
2

Бывший главный тренер «Урала» и других российских команд Александр Тарханов прокомментировал итог матча 13-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ахматом» (2:3).

«Конечно, победа «Ахмата» где‑то стала неожиданной. Все‑таки «Краснодар» играл дома. Второе — в принципе хозяева неплохо смотрелись в этом матче, но много сумбура было. Во владении мячом у «Краснодара» мы видели большое преимущество, но оно не вылилось в результат.

Что касается «Ахмата», то он хорошо защищался и проводил неплохие контратаки. При этом второй гол «Ахмата» — это, конечно же, ошибка Матвея Сафонова. В целом гости были сильнее за счет организации игры, они хорошо оборонялись», – сказал Тарханов.

  • Сафонов во 2-м матче подряд пропустил в ближний угол.
  • «Краснодар» проиграл в 2 матчах подряд.
  • Краснодарцы идут в РПЛ 5-ми.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ахмат Сафонов Матвей Тарханов Александр
Комментарии (2)
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житель СПб
1665934802
И не один раз!
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Назарян
1665991450
пока они будут с этим тренером выше 8 го места им не светит ,это не футбол бей беги хорошо есть индивидуалы за счет них выезжали, игры комбинационной нет вообще это не фк Краснодар позорищщщее
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