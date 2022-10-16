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    Тарханов: «Конечно, Сафонов ошибся в матче с «Ахматом»

    Бывший главный тренер «Урала» и других российских команд Александр Тарханов прокомментировал итог матча 13-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ахматом» (2:3).

    «Конечно, победа «Ахмата» где‑то стала неожиданной. Все‑таки «Краснодар» играл дома. Второе — в принципе хозяева неплохо смотрелись в этом матче, но много сумбура было. Во владении мячом у «Краснодара» мы видели большое преимущество, но оно не вылилось в результат.

    Что касается «Ахмата», то он хорошо защищался и проводил неплохие контратаки. При этом второй гол «Ахмата» — это, конечно же, ошибка Матвея Сафонова. В целом гости были сильнее за счет организации игры, они хорошо оборонялись», – сказал Тарханов.

    • Сафонов во 2-м матче подряд пропустил в ближний угол.
    • «Краснодар» проиграл в 2 матчах подряд.
    • Краснодарцы идут в РПЛ 5-ми.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11826

      Алексей З 3 минуты назад

      Во второй игре подряд Сафонов пускает "свои" голы. Парень не стабилен, но его почемуто представляют как лучшего в России ?
      А заоблочные цены в 30- 50 лямов за него , вызывают только смех.

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