Тарханов: «Конечно, Сафонов ошибся в матче с «Ахматом»

Бывший главный тренер «Урала» и других российских команд Александр Тарханов прокомментировал итог матча 13-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ахматом» (2:3).

«Конечно, победа «Ахмата» где‑то стала неожиданной. Все‑таки «Краснодар» играл дома. Второе — в принципе хозяева неплохо смотрелись в этом матче, но много сумбура было. Во владении мячом у «Краснодара» мы видели большое преимущество, но оно не вылилось в результат.

Что касается «Ахмата», то он хорошо защищался и проводил неплохие контратаки. При этом второй гол «Ахмата» — это, конечно же, ошибка Матвея Сафонова. В целом гости были сильнее за счет организации игры, они хорошо оборонялись», – сказал Тарханов.