Гогниев ответил на вопрос о возможном увольнении из «Химок»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался о том, что его могут отправить в отставку с занимаемого поста.

«У нас полное понимание с руководителями. У нас, особенно в России, ставят во главу угла результат. И результата можно добиться по‑разному.

Можно взять суперфутболистов и добиться результата. Можно взять тренера неизвестного, взять игроков, и работать с ними каждый божий день.

Мы работаем с утра до вечера, и результат виден. Командная игра, отношение, они видны.

Другой вопрос, что на поле не всегда понятно, что случится. Забей один гол, и все было бы по‑другому. Если мы будем продолжать играть, не будем бояться давления результата. Уверен, что так будет.

Я понимаю, когда нет результата, тренер подвисает. Только пришел в команду – сразу на выход, мы так говорим. А кулуарные разговоры – мы на это не обращаем внимание», – заявил тренер.