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  • Гогниев ответил на вопрос о возможном увольнении из «Химок»

Гогниев ответил на вопрос о возможном увольнении из «Химок»

15 октября 2022, 17:13
2

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался о том, что его могут отправить в отставку с занимаемого поста.

«У нас полное понимание с руководителями. У нас, особенно в России, ставят во главу угла результат. И результата можно добиться по‑разному.

Можно взять суперфутболистов и добиться результата. Можно взять тренера неизвестного, взять игроков, и работать с ними каждый божий день.

Мы работаем с утра до вечера, и результат виден. Командная игра, отношение, они видны.

Другой вопрос, что на поле не всегда понятно, что случится. Забей один гол, и все было бы по‑другому. Если мы будем продолжать играть, не будем бояться давления результата. Уверен, что так будет.

Я понимаю, когда нет результата, тренер подвисает. Только пришел в команду – сразу на выход, мы так говорим. А кулуарные разговоры – мы на это не обращаем внимание», – заявил тренер.

  • «Химки» назначили Гогниева 2 сентября.
  • Под его руководством команда трижды сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Гогниев Спартак
Комментарии (2)
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ilichkadr
1665845902
Гогниев дал понять, что если уволят, то придётся заплатить по условиям контракта.
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zigbert
1665856648
Отсутствие побед не придают команде уверенности в своих силах. Игроки остались те же что и в прошлом сезоне. Все дело в психологии.
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