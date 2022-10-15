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    Гогниев ответил на вопрос о возможном увольнении из «Химок»

    Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался о том, что его могут отправить в отставку с занимаемого поста.

    «У нас полное понимание с руководителями. У нас, особенно в России, ставят во главу угла результат. И результата можно добиться по‑разному.

    Можно взять суперфутболистов и добиться результата. Можно взять тренера неизвестного, взять игроков, и работать с ними каждый божий день.

    Мы работаем с утра до вечера, и результат виден. Командная игра, отношение, они видны.

    Другой вопрос, что на поле не всегда понятно, что случится. Забей один гол, и все было бы по‑другому. Если мы будем продолжать играть, не будем бояться давления результата. Уверен, что так будет.

    Я понимаю, когда нет результата, тренер подвисает. Только пришел в команду – сразу на выход, мы так говорим. А кулуарные разговоры – мы на это не обращаем внимание», – заявил тренер.

    • «Химки» назначили Гогниева 2 сентября.
    • Под его руководством команда трижды сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

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    Источник: «Матч ТВ»

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