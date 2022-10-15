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  • «Это смешно. Очевидно, что он не пройдет». Колосков – о Дзюбе в Госдуме

«Это смешно. Очевидно, что он не пройдет». Колосков – о Дзюбе в Госдуме

15 октября 2022, 16:32
13

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о том, что форварду «Адана Демирспора» Артему Дзюбе пророчат будущее в Госдуме России.

«Это смешно! Кто такой Дзюба, чтобы попасть в Государственную думу? Он же не Фетисов, Роднина, или Журова.

Дзюба в Госдуме – это какая-то глупость. Артему надо заниматься футбольной деятельностью.

РФС? По своему характеру Дзюба вряд ли склонен к такой организационной работе.

Я не буду думать за Артема, но скажу одно – ему надо искать работу в футболе. Это может быть тренер или менеджер в клубе.

Ведь очевидно и понятно, что Дзюба ни в какую Госдуму не пройдет», – считает Колосков.

  • 18 августа Дзюба перешел в «Адана Демирспор» на правах свободного агента.
  • Он забил 1 гол в 4 матчах, проведя на поле 165 минут.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Адана Демирспор Дзюба Артем
Комментарии (13)
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rash1959
1665841667
Именно дупе подобные и торчат в госдуре, потому и страна всё глубже в ж-опе.
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insider_retro
1665843048
Вячеслав, как старый аппаратчик знает - кому и куда можно попасть, а где пролететь как фанера... "...Выборы! Выборы! Кандидаты - пи@оры!..." (с)
Ответить
Иван Петров 1986
1665843987
А чем он хуже шипулина?
Ответить
"supermax"
1665844049
шапито какое-то
Ответить
R_a_i_n
1665844781
Валуеву значит можно.
Ответить
3meeeD
1665847835
Вы же уе5аны там сидите.почему дро4ещему Артёму туда нельзя?
Ответить
egor tikhonov
1665849584
всем кто спрашивает, чем хуже Артёмка Шипулина и Валуева? Они чемпионы мира!!!
Ответить
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