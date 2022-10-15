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    «Это смешно. Очевидно, что он не пройдет». Колосков – о Дзюбе в Госдуме

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о том, что форварду «Адана Демирспора» Артему Дзюбе пророчат будущее в Госдуме России.

    «Это смешно! Кто такой Дзюба, чтобы попасть в Государственную думу? Он же не Фетисов, Роднина, или Журова.

    Дзюба в Госдуме – это какая-то глупость. Артему надо заниматься футбольной деятельностью.

    РФС? По своему характеру Дзюба вряд ли склонен к такой организационной работе.

    Я не буду думать за Артема, но скажу одно – ему надо искать работу в футболе. Это может быть тренер или менеджер в клубе.

    Ведь очевидно и понятно, что Дзюба ни в какую Госдуму не пройдет», – считает Колосков.

    • 18 августа Дзюба перешел в «Адана Демирспор» на правах свободного агента.
    • Он забил 1 гол в 4 матчах, проведя на поле 165 минут.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +69396

      insider_retro 12 минут назад

      Вячеслав, как старый аппаратчик знает - кому и куда можно попасть, а где пролететь как фанера...
      "...Выборы! Выборы! Кандидаты - пи@оры!..." (с)

      0
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      Рейтинг: +5758

      rash1959 35 минут назад

      Именно дупе подобные и торчат в госдуре, потому и страна всё глубже в ж-опе.

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