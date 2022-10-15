«Это смешно. Очевидно, что он не пройдет». Колосков – о Дзюбе в Госдуме

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о том, что форварду «Адана Демирспора» Артему Дзюбе пророчат будущее в Госдуме России.

«Это смешно! Кто такой Дзюба, чтобы попасть в Государственную думу? Он же не Фетисов, Роднина, или Журова.

Дзюба в Госдуме – это какая-то глупость. Артему надо заниматься футбольной деятельностью.

РФС? По своему характеру Дзюба вряд ли склонен к такой организационной работе.

Я не буду думать за Артема, но скажу одно – ему надо искать работу в футболе. Это может быть тренер или менеджер в клубе.

Ведь очевидно и понятно, что Дзюба ни в какую Госдуму не пройдет», – считает Колосков.