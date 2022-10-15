«Это смешно. Очевидно, что он не пройдет». Колосков – о Дзюбе в Госдуме

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о том, что форварду «Адана Демирспора» Артему Дзюбе пророчат будущее в Госдуме России.
«Это смешно! Кто такой Дзюба, чтобы попасть в Государственную думу? Он же не Фетисов, Роднина, или Журова.
Дзюба в Госдуме – это какая-то глупость. Артему надо заниматься футбольной деятельностью.
РФС? По своему характеру Дзюба вряд ли склонен к такой организационной работе.
Я не буду думать за Артема, но скажу одно – ему надо искать работу в футболе. Это может быть тренер или менеджер в клубе.
Ведь очевидно и понятно, что Дзюба ни в какую Госдуму не пройдет», – считает Колосков.
- 18 августа Дзюба перешел в «Адана Демирспор» на правах свободного агента.
- Он забил 1 гол в 4 матчах, проведя на поле 165 минут.
Источник: Sport24