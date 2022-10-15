РПЛ. «Локомотив» победил «Торпедо» в первом матче после смены тренера

В 13-м туре чемпионата России «Локомотив» на выезде обыграл «Торпедо» – 1:0.

Единственный гол в матче на 48-й минуте забил Артем Карпукас после ассиста Ивана Игнатьева.

Набрав три очка, «Локо» поднялся на 12-е место, покинув зону стыков.

«Торпедо» после поражения остался на последней строчке в РПЛ.

Обе команды провели первую игру под руководством новых тренеров.

Россия. РПЛ. 13-й тур

Торпедо (Москва) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Карпукас, 48.

«Торпедо»: Бабурин, Кожемякин, Шапич, Роганович (Султонов, 76), Смольников, Самсонов, Савич (Каймаков, 76), Енин, Эркинов (Чурич, 58), Караев (Коста, 58), Турищев (Лебеденко, 46).

«Локомотив»: Гилерме, Ненахов, Магкеев (Едвай, 90+3), Тикнизян, Кузьмичев, Баринов, Куликов, Карпукас (Габриэл, 70), Игнатьев (Миранчук, 70), Камано (Керк, 88), Изидор.

Предупреждения: Самсонов, 42; Роганович, 65; Каймаков, 90+2 – Ненахов, 31; Магкеев, 47; Миранчук, 86.

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