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    РПЛ. «Локомотив» победил «Торпедо» в первом матче после смены тренера

    В 13-м туре чемпионата России «Локомотив» на выезде обыграл «Торпедо» – 1:0.

    Единственный гол в матче на 48-й минуте забил Артем Карпукас после ассиста Ивана Игнатьева.

    Набрав три очка, «Локо» поднялся на 12-е место, покинув зону стыков.

    «Торпедо» после поражения остался на последней строчке в РПЛ.

    Обе команды провели первую игру под руководством новых тренеров.

    Россия. РПЛ. 13-й тур

    Торпедо (Москва) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Карпукас, 48.

    «Торпедо»: Бабурин, Кожемякин, Шапич, Роганович (Султонов, 76), Смольников, Самсонов, Савич (Каймаков, 76), Енин, Эркинов (Чурич, 58), Караев (Коста, 58), Турищев (Лебеденко, 46).

    «Локомотив»: Гилерме, Ненахов, Магкеев (Едвай, 90+3), Тикнизян, Кузьмичев, Баринов, Куликов, Карпукас (Габриэл, 70), Игнатьев (Миранчук, 70), Камано (Керк, 88), Изидор.

    Предупреждения: Самсонов, 42; Роганович, 65; Каймаков, 90+2 – Ненахов, 31; Магкеев, 47; Миранчук, 86.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12

      SuperPav11 18 минут назад

      Наконцто победа

      0
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      Рейтинг: +4508

      ААМ 23 минуты назад

      Локо с почином. Пусть и противник явный аутсайдер

      0
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      Рейтинг: +1610

      Alex Y 1 час назад

      С долгожданной победой ))

      0
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      Рейтинг: +2687

      фанат джигурды 1 час назад

      Поздравляю с первой победой после изгнания фрицев.
      В обороне все равно бардак, но нахождение мамПАССИВА на лавке радует.
      Карпукас- молодец, сумел сыграть в стенку- это конечно же не был гениальный пас игнатьева, как заливались срачтивисты.
      Гилю с сухарём!!!
      Смольников в конце матча тупанул: пробежал бы ещё чуть вперед, и случилось бы удаление мудазяна.
      Маленький Педро вместо своих финтов в конце лучше бы отдал Изидору, одиноко стоявшему в течение минуты на углу штрафной и готовому к удару.
      Пока что не проиграли конкуренту за вылет, и это хорошо!!!

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      Рейтинг: +187

      Ill Ich 1 час назад

      С таким составом и не выигрывать? Это надо было умудриться, чтобы попасть в зону вылета. Мощная чистка в руководстве ещё принесёт свои плоды, пусть и не сразу. А так - скромная победа и 3 очка в копилке.

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      Рейтинг: +17990

      DVOK68 1 час назад

      Как же так,торпедовцы...
      Не умеете и не можете на поле-НИЧЕГО(

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