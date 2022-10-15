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    Карраскаль назвал игрока «Спартака», стиль которого ему нравится

    Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль высоко отозвался о вингере «Спартака» Квинси Промесе.

    «В «Спартаке» собраны хорошие футболисты. Лично мне нравится игра Квинси Промеса и его стиль.

    Мы на видео разбираем игру соперника, находим слабые стороны, и ими нужно будет воспользоваться.

    Ну и для победы нужно будет серьезно отнестись к их сильным качествам», – сказал Карраскаль.

    • ЦСКА примет «Спартак» в воскресенье, 16 октября.
    • Дерби начнется в 20:00 мск.
    • В этом сезоне Промес забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 16 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15843

      NewLife 1 час назад

      Олухи из срач тв, при Абаскале Промес не вингер, а блуждающий форвард.

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