Карраскаль назвал игрока «Спартака», стиль которого ему нравится

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль высоко отозвался о вингере «Спартака» Квинси Промесе.
«В «Спартаке» собраны хорошие футболисты. Лично мне нравится игра Квинси Промеса и его стиль.
Мы на видео разбираем игру соперника, находим слабые стороны, и ими нужно будет воспользоваться.
Ну и для победы нужно будет серьезно отнестись к их сильным качествам», – сказал Карраскаль.
- ЦСКА примет «Спартак» в воскресенье, 16 октября.
- Дерби начнется в 20:00 мск.
- В этом сезоне Промес забил 14 голов и сделал 6 ассистов в 16 матчах.
Источник: «Матч ТВ»