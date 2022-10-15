Карраскаль назвал игрока «Спартака», стиль которого ему нравится

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль высоко отозвался о вингере «Спартака» Квинси Промесе.

«В «Спартаке» собраны хорошие футболисты. Лично мне нравится игра Квинси Промеса и его стиль.

Мы на видео разбираем игру соперника, находим слабые стороны, и ими нужно будет воспользоваться.

Ну и для победы нужно будет серьезно отнестись к их сильным качествам», – сказал Карраскаль.