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«Разные вселенные». Никифоров сравнил Промеса и Черенкова

15 октября 2022, 00:10
3

Тренер сборной России Юрий Никифоров сравнил форварда «Спартака» Квинси Промеса с бывшим игроком команды Федором Черенковым.

– Некоторые эксперты сейчас говорят, что Промес чуть ли не лучший футболист в истории «Спартака». Согласны?

– Конечно, нет! Он много забивает, да. Но чтобы называть его лучшим в истории «Спартака»… Слушайте, были такие легенды, как Ринат Дасаев, Черенков. Один Черенков чего стоит! Юрий Гаврилов, Илья Цымбаларь. Я не беру наше поколение. Я бы так не сравнивал.

– Черенков и Промес – разные вселенные?

– Конечно! Полностью согласен. Промес – хороший иностранец, который выполняет свою работу, забивает мячи. Хотелось бы еще, чтобы он эти мячи забивал в дерби, в главных играх. Но он молодец, в данной ситуации набрал действительно неплохую форму, они неплохо смотрятся в связке с Соболевым.

  • Промес в «Спартаке» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
  • Нидерландец брал с командой все российские трофеи.
  • Черенков трижды выигрывал со «Спартаком» чемпионат СССР.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Россия Спартак Промес Квинси
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1665783136
Жму руку, Юрий, правильно расставил акценты.
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nik55
1665807523
с Черенковым не сравнится никто
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моэм
1665816597
Спартак с Черенковым в Лондоне выиграл у Арсенала 5-2 ....согласитесь . что никакая команда , без звезды в своём составе . не может обыгрывать в гостях топ клуб АПЛ .... поэтому думаю . что место Черенкова в одном ряду со всеми звёздами Европы того времени , Росси , Бонеком , Румменигге ...да и в нынешней Барсе , с его глазами на затылке , мог бы заменить Месси , там таких звёзд по ногам не лупят.
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