«Разные вселенные». Никифоров сравнил Промеса и Черенкова

Тренер сборной России Юрий Никифоров сравнил форварда «Спартака» Квинси Промеса с бывшим игроком команды Федором Черенковым.

– Некоторые эксперты сейчас говорят, что Промес чуть ли не лучший футболист в истории «Спартака». Согласны?

– Конечно, нет! Он много забивает, да. Но чтобы называть его лучшим в истории «Спартака»… Слушайте, были такие легенды, как Ринат Дасаев, Черенков. Один Черенков чего стоит! Юрий Гаврилов, Илья Цымбаларь. Я не беру наше поколение. Я бы так не сравнивал.

– Черенков и Промес – разные вселенные?

– Конечно! Полностью согласен. Промес – хороший иностранец, который выполняет свою работу, забивает мячи. Хотелось бы еще, чтобы он эти мячи забивал в дерби, в главных играх. Но он молодец, в данной ситуации набрал действительно неплохую форму, они неплохо смотрятся в связке с Соболевым.