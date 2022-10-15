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    «Разные вселенные». Никифоров сравнил Промеса и Черенкова

    Тренер сборной России Юрий Никифоров сравнил форварда «Спартака» Квинси Промеса с бывшим игроком команды Федором Черенковым.

    — Некоторые эксперты сейчас говорят, что Промес чуть ли не лучший футболист в истории «Спартака». Согласны?

    — Конечно, нет! Он много забивает, да. Но чтобы называть его лучшим в истории «Спартака»… Слушайте, были такие легенды, как Ринат Дасаев, Черенков. Один Черенков чего стоит! Юрий Гаврилов, Илья Цымбаларь. Я не беру наше поколение. Я бы так не сравнивал.

    — Черенков и Промес — разные вселенные?

    — Конечно! Полностью согласен. Промес — хороший иностранец, который выполняет свою работу, забивает мячи. Хотелось бы еще, чтобы он эти мячи забивал в дерби, в главных играх. Но он молодец, в данной ситуации набрал действительно неплохую форму, они неплохо смотрятся в связке с Соболевым.

    • Промес в «Спартаке» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
    • Нидерландец брал с командой все российские трофеи.
    • Черенков трижды выигрывал со «Спартаком» чемпионат СССР.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23317

      DOCTOR PENALTY 17 минут назад

      Жму руку, Юрий, правильно расставил акценты.

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