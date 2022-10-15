«Разные вселенные». Никифоров сравнил Промеса и Черенкова

Тренер сборной России Юрий Никифоров сравнил форварда «Спартака» Квинси Промеса с бывшим игроком команды Федором Черенковым.

— Некоторые эксперты сейчас говорят, что Промес чуть ли не лучший футболист в истории «Спартака». Согласны?

— Конечно, нет! Он много забивает, да. Но чтобы называть его лучшим в истории «Спартака»… Слушайте, были такие легенды, как Ринат Дасаев, Черенков. Один Черенков чего стоит! Юрий Гаврилов, Илья Цымбаларь. Я не беру наше поколение. Я бы так не сравнивал.

— Черенков и Промес — разные вселенные?

— Конечно! Полностью согласен. Промес — хороший иностранец, который выполняет свою работу, забивает мячи. Хотелось бы еще, чтобы он эти мячи забивал в дерби, в главных играх. Но он молодец, в данной ситуации набрал действительно неплохую форму, они неплохо смотрятся в связке с Соболевым.