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    «Достоин быть в Госдуме». Депутат Журова – о Дзюбе

    Светлана Журова, депутат Госдумы РФ, высказалась о том, что форварду «Адана Демирспора» Артему Дзюбе пророчат будущее в нижней палате парламента.

    «Лично Дзюбу не знаю, но сейчас одной публичности недостаточно для того, чтобы быть депутатом Госдумы. Есть много вводных, которые должен для себя принять человек. Не все готовы идти в Думу. Надо спросить самого Дзюбу: хочет он или нет? Также серьезная тема, от какой партии он пойдет. В Думе пять политических партий, и у всех разная процедура попадания в Госдуму.

    Не сомневаюсь, что Дзюба как человек умный, образованный и популярный достоин быть в Госдуме. Но вопрос: надо ли это Дзюбе, замечательному человек, известному спортсмену и любимцу страны. Надо понимать, что сейчас депутаты Госдумы не выезжают за границу — путешествий и отдыха больше не будет. Готов ли Дзюба потерять какую-то свободу, которая у него была раньше?» – сказала Журова.

    • 18 августа Дзюба перешел в «Адана Демирспор» на правах свободного агента.
    • Он забил 1 гол в 4 матчах, проведя на поле 165 минут.
    • Дзюба играл за Россию на Евро и ЧМ.

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    Источник: Sport24

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    14.10.2022 22:57
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +481

      kazak1975 7 минут назад

      «Достоин быть в Госдуме»- худший комплимент на сегодняшний день.

      0
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      Рейтинг: +2242

      Бриг 48 минут назад

      Значит им туда дорога... Умным и образованным.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17695

      житель СПб 54 минуты назад

      1. Артем - не умный, и не очень образованный человек.
      2. Вам обоим там делать нечего.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17405

      Cleaner 1 час назад

      Журова про работу Дзюбы руками вспомнила?..)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23317

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Депутат Журова включите мозги. Что вы говорите? (((

      0
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      Рейтинг: +17695

      житель СПб > DOCTOR PENALTY 53 минуты назад

      Чего-чего она должна включить?

      2
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      Рейтинг: +23317

      DOCTOR PENALTY > житель СПб 43 минуты назад

      Я тебя понял.

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      Рейтинг: +11051

      alex1951 1 час назад

      Светочка,а как Артемка в постели?
      Никак атас полный?
      Тогда,как я тебя понимаю.....

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