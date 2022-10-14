«Достоин быть в Госдуме». Депутат Журова – о Дзюбе

Светлана Журова, депутат Госдумы РФ, высказалась о том, что форварду «Адана Демирспора» Артему Дзюбе пророчат будущее в нижней палате парламента.

«Лично Дзюбу не знаю, но сейчас одной публичности недостаточно для того, чтобы быть депутатом Госдумы. Есть много вводных, которые должен для себя принять человек. Не все готовы идти в Думу. Надо спросить самого Дзюбу: хочет он или нет? Также серьезная тема, от какой партии он пойдет. В Думе пять политических партий, и у всех разная процедура попадания в Госдуму.

Не сомневаюсь, что Дзюба как человек умный, образованный и популярный достоин быть в Госдуме. Но вопрос: надо ли это Дзюбе, замечательному человек, известному спортсмену и любимцу страны. Надо понимать, что сейчас депутаты Госдумы не выезжают за границу – путешествий и отдыха больше не будет. Готов ли Дзюба потерять какую-то свободу, которая у него была раньше?» – сказала Журова.