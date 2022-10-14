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«Достоин быть в Госдуме». Депутат Журова – о Дзюбе

14 октября 2022, 22:57
13

Светлана Журова, депутат Госдумы РФ, высказалась о том, что форварду «Адана Демирспора» Артему Дзюбе пророчат будущее в нижней палате парламента.

«Лично Дзюбу не знаю, но сейчас одной публичности недостаточно для того, чтобы быть депутатом Госдумы. Есть много вводных, которые должен для себя принять человек. Не все готовы идти в Думу. Надо спросить самого Дзюбу: хочет он или нет? Также серьезная тема, от какой партии он пойдет. В Думе пять политических партий, и у всех разная процедура попадания в Госдуму.

Не сомневаюсь, что Дзюба как человек умный, образованный и популярный достоин быть в Госдуме. Но вопрос: надо ли это Дзюбе, замечательному человек, известному спортсмену и любимцу страны. Надо понимать, что сейчас депутаты Госдумы не выезжают за границу – путешествий и отдыха больше не будет. Готов ли Дзюба потерять какую-то свободу, которая у него была раньше?» – сказала Журова.

  • 18 августа Дзюба перешел в «Адана Демирспор» на правах свободного агента.
  • Он забил 1 гол в 4 матчах, проведя на поле 165 минут.
  • Дзюба играл за Россию на Евро и ЧМ.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Адана Демирспор Дзюба Артем
Комментарии (13)
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alex1951
1665777979
Светочка,а как Артемка в постели? Никак атас полный? Тогда,как я тебя понимаю.....
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DOCTOR PENALTY
1665778044
Депутат Журова включите мозги. Что вы говорите? (((
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житель СПб
1665780906
1. Артем - не умный, и не очень образованный человек. 2. Вам обоим там делать нечего.
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Бриг
1665781267
Значит им туда дорога... Умным и образованным.
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kazak1975
1665783748
«Достоин быть в Госдуме»- худший комплимент на сегодняшний день.
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шахта Заполярная
1665788004
Есть такая партия - партия правой руки
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nik55
1665808326
таких тупых как он там и без него много
Ответить
vladimir-7
1665811565
Всю ГД необходимо очистит от таких ЖУРОВЫХ, РОДНИНЫХ и прочих депутатов.
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SPACE TRUCKIN
1666356307
в думе и так нет профессионалов - одни спортсмены и певцы...зачем нужен там еще один... ээээ...весельчак?((
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