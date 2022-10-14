Депутат Свищев: «ФИФА и УЕФА ведут себя как марионетки. Прогнулись и поддались на общую русофобскую провокацию»

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев раскритиковал ФИФА и УЕФА.

«Когда ФИФА допустит Россию до международных соревнований? Никто не знает. Сейчас трудно что-либо предсказать.

Мы всегда считали, что ФИФА и УЕФА – это монстры с человеческим лицом, которые имеют твердую позицию и ни перед кем не прогибаются.

Они же устраивали встречи с президентами разных стран, вели переговоры на равных, с ними встречался в том числе и наш президент.

Но то, что ФИФА и УЕФА отстраняют наши сборные и клубы от предстоящих соревнований, доказывает, что теперь они тоже ведут себя как марионетки, которые не могут выстоять перед спонсорскими деньгами или под давлением западных стран.

Это печально. К сожалению, Инфантино и Чеферин прогнулись и поддались на общую русофобскую провокацию», – сказал Свищев.