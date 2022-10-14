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    Депутат Свищев: «ФИФА и УЕФА ведут себя как марионетки. Прогнулись и поддались на общую русофобскую провокацию»

    Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев раскритиковал ФИФА и УЕФА.

    «Когда ФИФА допустит Россию до международных соревнований? Никто не знает. Сейчас трудно что-либо предсказать.

    Мы всегда считали, что ФИФА и УЕФА – это монстры с человеческим лицом, которые имеют твердую позицию и ни перед кем не прогибаются.

    Они же устраивали встречи с президентами разных стран, вели переговоры на равных, с ними встречался в том числе и наш президент.

    Но то, что ФИФА и УЕФА отстраняют наши сборные и клубы от предстоящих соревнований, доказывает, что теперь они тоже ведут себя как марионетки, которые не могут выстоять перед спонсорскими деньгами или под давлением западных стран.

    Это печально. К сожалению, Инфантино и Чеферин прогнулись и поддались на общую русофобскую провокацию», – сказал Свищев.

    • Сборная России уже пропустила стыки ЧМ-2022 и Лигу наций.
    • Также команду отстранили от участия в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «РБ Спорт»

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