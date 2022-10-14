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    Нигматуллин: «ЧМ-2022 не пострадает от неучастия России»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о своих ожиданиях от ЧМ-2022.

    «Конечно, я буду смотреть матчи чемпионата мира в Катаре, но только избранные игры, немного.

    Матчи с участием сборной России, конечно же, гораздо интереснее смотреть, но, к сожалению, турнир не пострадает от неучастия нашей сборной. В России интерес к чемпионату мира сильно упадeт.

    Лично у меня интерес к турниру пропал сразу после того, как я сам перестал там играть в 2002 году. Сейчас я смотрю гораздо меньше матчей.

    Когда там играет сборная России и есть за кого болеть по-настоящему, а не просто наслаждаться футболом – это две большие разницы.

    Фавориты, как обычно, все те же сборные. Все играют, а побеждают немцы. Конкретно кого-то тяжело назвать: Англия, Бразилия, Аргентина.

    Возможно, во время чемпионата мира будут сенсации», – считает Нигматуллин.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп чемпионата мира можно посмотреть по ссылке.
    • Сборная России не примет участие в турнире, поскольку ее не допустили к мартовским стыкам отборочного этапа.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +620

      Fialet 1 час назад

      Если уж на то пошло, то чемпионат не пострадает и от неучастия большинства других команд, которые один хрен за медали не борются.

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