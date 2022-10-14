Нигматуллин: «ЧМ-2022 не пострадает от неучастия России»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о своих ожиданиях от ЧМ-2022.

«Конечно, я буду смотреть матчи чемпионата мира в Катаре, но только избранные игры, немного.

Матчи с участием сборной России, конечно же, гораздо интереснее смотреть, но, к сожалению, турнир не пострадает от неучастия нашей сборной. В России интерес к чемпионату мира сильно упадeт.

Лично у меня интерес к турниру пропал сразу после того, как я сам перестал там играть в 2002 году. Сейчас я смотрю гораздо меньше матчей.

Когда там играет сборная России и есть за кого болеть по-настоящему, а не просто наслаждаться футболом – это две большие разницы.

Фавориты, как обычно, все те же сборные. Все играют, а побеждают немцы. Конкретно кого-то тяжело назвать: Англия, Бразилия, Аргентина.

Возможно, во время чемпионата мира будут сенсации», – считает Нигматуллин.