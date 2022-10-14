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    Габулов назвал лучшего вратаря РПЛ в этом сезоне: «Вообще не совершает ошибок»

    Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов назвал лучшего вратаря этого сезона РПЛ.

    «Лучше делать промежуточные выводы зимой, но не сейчас. Свинов сейчас неплох. Но не сказать, что это главное открытие. В моем понимании, помимо стабильности, должны быть и яркие спасения, благодаря которым вратарь вытаскивает матч.

    Меня радует очень хорошая форма Матвея Сафонова, если не брать в расчет матч с «Ростовом». До этого у него почти в каждом туре были супер-яркие спасения, которые напрямую влияли на результат. Селихов сейчас тоже в неплохой форме, хотя опять-таки – все относительно.

    Самый стабильный в этом сезоне – Игорь Акинфеев. Он вообще не совершает ошибок. Отсюда и небольшое количество пропущенных голов. Тому же Сафонову в этом плане сложнее, потому что «Краснодар» в обороне играет не очень», – заявил Габулов.

    • Акинфеев – воспитанник ЦСКА.
    • Он всю карьеру провел в московском клубе.
    • В этом сезоне голкипер пропустил 11 голов в 12 матчах.

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    Источник: Sport24

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