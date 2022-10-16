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    ⚽ РПЛ. «Зенит» играет с «Пари НН», ЦСКА примет «Спартак»

    Сегодня, 16 октября, 13-й тур РПЛ продолжается тремя матчами. Сначала «Крылья Советов» победили дома «Сочи» (2:0).

    Затем началась встреча «Пари НН» и «Зенита». Закроет тур дерби ЦСКА и «Спартака».

    Россия. РПЛ. 13-й тур

    Пари НН (Нижний Новгород) – Зенит (Санкт-Петербург)

    16 октября, 16:30

    ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва)

    16 октября, 20:00 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Ранджелович, 17; 1:1 – Тугарев, 26 (с пенальти); 1:2 – Влут, 71.

    Удаления: нет – Бевеев, 90+5 (вторая ж.к.).

    Торпедо (Москва) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Карпукас, 48.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Химки – Факел (Воронеж) – 0:0

    Краснодар – Ахмат (Грозный) – 2:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Бериша (с пенальти), 20; 1:1 – Сперцян, 31; 1:2 – Тимофеев, 34; 2:2 – Баньяц, 55; 2:3 – Олейников, 90+5.

    Динамо (Москва) – Оренбург – 3:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Паршивлюк, 11; 1:1 – Сычевой, 25; 1:2 – Сычевой, 52; 2:2 – Грулев, 64; 3:2 – Фернандес, 81.

    Крылья Советов (Самара) – Сочи – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Чиркович, 24; 2:0 – Пиняев, 45+1.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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