⚽ РПЛ. «Зенит» играет с «Пари НН», ЦСКА примет «Спартак»

Сегодня, 16 октября, 13-й тур РПЛ продолжается тремя матчами. Сначала «Крылья Советов» победили дома «Сочи» (2:0).

Затем началась встреча «Пари НН» и «Зенита». Закроет тур дерби ЦСКА и «Спартака».

Россия. РПЛ. 13-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Зенит (Санкт-Петербург)

16 октября, 16:30

ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва)

16 октября, 20:00 мск

Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Ранджелович, 17; 1:1 – Тугарев, 26 (с пенальти); 1:2 – Влут, 71.

Удаления: нет – Бевеев, 90+5 (вторая ж.к.).

Торпедо (Москва) – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Карпукас, 48.

Текстовая онлайн-трансляция

Химки – Факел (Воронеж) – 0:0

Краснодар – Ахмат (Грозный) – 2:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Бериша (с пенальти), 20; 1:1 – Сперцян, 31; 1:2 – Тимофеев, 34; 2:2 – Баньяц, 55; 2:3 – Олейников, 90+5.

Динамо (Москва) – Оренбург – 3:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Паршивлюк, 11; 1:1 – Сычевой, 25; 1:2 – Сычевой, 52; 2:2 – Грулев, 64; 3:2 – Фернандес, 81.

Крылья Советов (Самара) – Сочи – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Чиркович, 24; 2:0 – Пиняев, 45+1.

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