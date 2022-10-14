Терюшков: «Нужно полностью отказаться от легионеров. Ничего страшного, если уровень РПЛ упадет»

Депутат Госдумы и бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков считает, что в российском футболе не должно быть легионеров.

«Я по-прежнему считаю, что нужно полностью отказаться от легионеров в российском футболе. Пусть упадет уровень чемпионата — в этом нет ничего страшного. Мы сохраним деньги, дадим дорогу ребятам с паспортами РФ. Даже если оставим одного или двух иностранцев — суть какая от этого? В чем логика? Есть легионер и есть.

У нас свои отличные футболисты. Наш чемпионат раньше смотрели с большим интересом, европейские первенства были на втором плане.

Мы почему-то заставили себя поверить в европейскую «конфетку», которую навязал нам международный спорт — ты не спортсмен, если не выигрывал Олимпийские игры. Они сделали спорт коммерцией, навязывают только деньги.

Абсолютно точно не надо ориентироваться на Европу! Мой дедушка был ярым болельщиком, в 50-х годах он смотрел только на отечественные команды, как и вся страна. Конечно, был приоритет на чемпионат Европы, где наша «красная машина» всех побеждала. Да и на ЧМ мы всегда играли достойно и побеждали!» — заявил Терюшков.