Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Терюшков: «Нужно полностью отказаться от легионеров. Ничего страшного, если уровень РПЛ упадет»

    Депутат Госдумы и бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков считает, что в российском футболе не должно быть легионеров.

    «Я по-прежнему считаю, что нужно полностью отказаться от легионеров в российском футболе. Пусть упадет уровень чемпионата — в этом нет ничего страшного. Мы сохраним деньги, дадим дорогу ребятам с паспортами РФ. Даже если оставим одного или двух иностранцев — суть какая от этого? В чем логика? Есть легионер и есть.

    У нас свои отличные футболисты. Наш чемпионат раньше смотрели с большим интересом, европейские первенства были на втором плане.

    Мы почему-то заставили себя поверить в европейскую «конфетку», которую навязал нам международный спорт — ты не спортсмен, если не выигрывал Олимпийские игры. Они сделали спорт коммерцией, навязывают только деньги.

    Абсолютно точно не надо ориентироваться на Европу! Мой дедушка был ярым болельщиком, в 50-х годах он смотрел только на отечественные команды, как и вся страна. Конечно, был приоритет на чемпионат Европы, где наша «красная машина» всех побеждала. Да и на ЧМ мы всегда играли достойно и побеждали!» — заявил Терюшков.

    Новости по теме
    Терюшков оценил шансы Дзюбы стать депутатом Госдумы РФ 9
    Терюшков не даст в долг игрокам «Химок»: «Зарплаты футболистов в разы выше, чем у депутатов»
    Терюшков заявил, что Юран покинул «Химки» из-за разговоров о договорных матчах 3
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:44
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11