Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Агент Карраскаля прокомментировал новость об интересе «Атлетико» к игроку ЦСКА

    Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Атлетико».

    «Я не видел новость об интересе «Атлетико».

    Есть много клубов, которые следят за Хорхе. Он международный игрок высочайшего уровня, это логично. Но я не люблю говорить о других командах, это то, что решается наедине с клубами.

    Хорхе сегодня думает только о ЦСКА и о сборной Колумбии. Ничего больше», — сказал Родригес «СЭ».

    • Летом ЦСКА выкупил Карраскаля у «Ривер Плейт».
    • 24-летний Карраскаль стоит 9 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ у игрока 11 матчей, 5 голов, 3 ассиста.

    Новости по теме
    «Атлетико» интересуется Карраскалем. Симеоне давно следит за игроком ЦСКА 2
    Федотов ответил, сыграют ли Карраскаль, Медина и Зайнутдинов в дерби с «Динамо» 1
    Карраскаль поделился эмоциями от дебюта за сборную Колумбии
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:33
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17396

      Cleaner 19 минут назад

      Начинал в ЦСКА хорошо, а сейчас играет ни шатко ни валко. Вроде и старается, а КПД невысок...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +861

      Красногвардейчик 1 час назад

      Не отдадим Хорхе никому!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11