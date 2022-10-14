Агент Карраскаля прокомментировал новость об интересе «Атлетико» к игроку ЦСКА

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Атлетико».

«Я не видел новость об интересе «Атлетико».

Есть много клубов, которые следят за Хорхе. Он международный игрок высочайшего уровня, это логично. Но я не люблю говорить о других командах, это то, что решается наедине с клубами.

Хорхе сегодня думает только о ЦСКА и о сборной Колумбии. Ничего больше», — сказал Родригес «СЭ».