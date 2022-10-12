Семин оценил игру Хвичи в Лиге чемпионов. У него «2+3» в 4 матчах

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на игру полузащитника Хвичи Кварацхелии в матче с «Наполи». 21-летний грузин забил победный гол и сделал ассист.

«Самое важное, что Хвича каждую игру поддерживает тот высокий уровень, который набрал. Все это говорит нам о том, что он здорово адаптировался в итальянском футболе и непосредственно в «Наполи».

Команда у них очень сильная. Сейчас играют лучше всех! Там собраны хорошие игроки комбинационного плана, поэтому Хвича им подходит», – сказал Семин.