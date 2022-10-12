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    Семин оценил игру Хвичи в Лиге чемпионов. У него «2+3» в 4 матчах

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на игру полузащитника Хвичи Кварацхелии в матче с «Наполи». 21-летний грузин забил победный гол и сделал ассист.

    «Самое важное, что Хвича каждую игру поддерживает тот высокий уровень, который набрал. Все это говорит нам о том, что он здорово адаптировался в итальянском футболе и непосредственно в «Наполи».

    Команда у них очень сильная. Сейчас играют лучше всех! Там собраны хорошие игроки комбинационного плана, поэтому Хвича им подходит», – сказал Семин.

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    Источник: «Чемпионат»

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