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  • Экс-игрок ЦСКА Пономарев: «Спартак» скачет на хорошем коне, но у них слабенькая оборона. Пусть и дальше ошибаются»

Экс-игрок ЦСКА Пономарев: «Спартак» скачет на хорошем коне, но у них слабенькая оборона. Пусть и дальше ошибаются»

12 октября 2022, 18:28
1

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарeв поделился ожиданиями от дерби ЦСКА – «Спартак» в 13-м туре РПЛ.

«Спартак» сейчас скачет на хорошем коне, зарабатывает очки, но я бы отдал предпочтение армейцам. У ЦСКА будет преимущество своего поля, их будет поддерживать большое количество болельщиков. Но самое главное, что у армейцев надежная оборона во главе с Акинфеевым, мобильная полузащита, где каждый может забить.

Что касается «Спартака», то у них слабенькая оборона, которая пропускает много мячей и делает колоссальные ошибки. Это поправить легко, но никто не знает, как это сделать. Не хочу даже говорить на эту тему — пусть и дальше так ошибаются. Средняя линия у них слабовата — на троечку с плюсом.

Впереди Промес и Соболев создают определенную угрозу, но если их взять поплотнее, то тогда ЦСКА выиграет 2:0», — сказал Пономарeв.

  • Дерби состоится 16 октября на «ВЭБ Арене».
  • «Спартак» не побеждает на «ВЭБ Арене» в РПЛ с 2017 года.
  • Спартаковцы идут в РПЛ 3-ми, ЦСКА – 4-й.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
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RUSARM
1665589518
ваши слова,да Богу в уши!!
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