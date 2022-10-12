Экс-игрок ЦСКА Пономарев: «Спартак» скачет на хорошем коне, но у них слабенькая оборона. Пусть и дальше ошибаются»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарeв поделился ожиданиями от дерби ЦСКА – «Спартак» в 13-м туре РПЛ.

«Спартак» сейчас скачет на хорошем коне, зарабатывает очки, но я бы отдал предпочтение армейцам. У ЦСКА будет преимущество своего поля, их будет поддерживать большое количество болельщиков. Но самое главное, что у армейцев надежная оборона во главе с Акинфеевым, мобильная полузащита, где каждый может забить.

Что касается «Спартака», то у них слабенькая оборона, которая пропускает много мячей и делает колоссальные ошибки. Это поправить легко, но никто не знает, как это сделать. Не хочу даже говорить на эту тему — пусть и дальше так ошибаются. Средняя линия у них слабовата — на троечку с плюсом.

Впереди Промес и Соболев создают определенную угрозу, но если их взять поплотнее, то тогда ЦСКА выиграет 2:0», — сказал Пономарeв.