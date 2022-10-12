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  • Юран: «Промес – легенда «Спартака»? Аккуратней с такими словами»

Юран: «Промес – легенда «Спартака»? Аккуратней с такими словами»

12 октября 2022, 17:37
43

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран не считает полузащитника Квинси Промеса легендой «Спартака».

«Можно ли считать Промеса легендой «Спартака»? Нужно быть аккуратней с такими словами. Легенды — это Федор Черенков, Юрий Гаврилов, которые провели в «Спартаке» очень много времени.

Я бы не стал превозносить Промеса в ранг легенды клуба. Он сейчас определяющий игрок — это правда. Но мы помним, как он играл, когда только вернулся. Все, кто его сейчас превозносит, говорили, что он уже не тот и приехал чисто отсидеться. А сейчас он забивает и стал для них легендой. Звание легенды «Спартака» нужно заслужить.

Сейчас Промес лидер, но так и должно быть с легионером такого уровня. Он за это и получает деньги. Такое отношение иностранца к делу нужно ставить в пример. Квинси живет результатом. Он делает то, для чего его брали. Но я бы не хотел его превозносить», — сказал Юран.

  • 30-летний Промес в этом сезоне провел 16 матчей, забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.
  • Игрок выступает за «Спартак» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
  • Промес брал со «Спартаком» все российские трофеи.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Юран Сергей
Комментарии (43)
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JTherry
1665585822
Промес провел сопоставимое количество матчей с "ветеранскими легендами" Спартака, внес вклад в завоевание трофеев не меньший, чем они, забил около сотни голов, и вполне заслуживает, чтобы его называли легендой клуба... Юрану "надо быть аккуратнее с такими словами"...)
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SpartakMoskwa
1665586043
Если бы не ушел он в свое время, то уже был бы легендой, а пока рано в ряды святых его приписывать
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Красногвардейчик
1665586272
Барсик полностью прав
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slavа0508
1665586541
А кто как не легенда ???На 7 месте по забитым мячам за Спартак за всю 100 летнею историю команды , это что не легенда ???
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Беспонтий
1665587030
аплодисменты и овации юрану жаль что впервые
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nik55
1665588148
50-50
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derrik2000
1665588365
Для школоты он легенда. а для многих, кто помнит ещё Спартак хотя бы с 1977-го года, какая он "легенда"? Да... Сейчас он системообразующий игрок. Как долго будет это продолжаться, никто не знает: всё таки он - иностранец. Да и бабла срубил достаточно для того, чтобы у себя за бугром комфортно и спокойно дальше жить.
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vladimir-7
1665588479
Огласите весь список легенд спартака.
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ВетеR
1665589983
как быстро мартышки- преступники становятся легендами ((
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