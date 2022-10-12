Юран: «Промес – легенда «Спартака»? Аккуратней с такими словами»

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Бывший тренер «Химок» Сергей Юран не считает полузащитника Квинси Промеса легендой «Спартака».
«Можно ли считать Промеса легендой «Спартака»? Нужно быть аккуратней с такими словами. Легенды — это Федор Черенков, Юрий Гаврилов, которые провели в «Спартаке» очень много времени.
Я бы не стал превозносить Промеса в ранг легенды клуба. Он сейчас определяющий игрок — это правда. Но мы помним, как он играл, когда только вернулся. Все, кто его сейчас превозносит, говорили, что он уже не тот и приехал чисто отсидеться. А сейчас он забивает и стал для них легендой. Звание легенды «Спартака» нужно заслужить.
Сейчас Промес лидер, но так и должно быть с легионером такого уровня. Он за это и получает деньги. Такое отношение иностранца к делу нужно ставить в пример. Квинси живет результатом. Он делает то, для чего его брали. Но я бы не хотел его превозносить», — сказал Юран.
- 30-летний Промес в этом сезоне провел 16 матчей, забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.
- Игрок выступает за «Спартак» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
- Промес брал со «Спартаком» все российские трофеи.