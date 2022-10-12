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    Юран: «Промес – легенда «Спартака»? Аккуратней с такими словами»

    Бывший тренер «Химок» Сергей Юран не считает полузащитника Квинси Промеса легендой «Спартака».

    «Можно ли считать Промеса легендой «Спартака»? Нужно быть аккуратней с такими словами. Легенды — это Федор Черенков, Юрий Гаврилов, которые провели в «Спартаке» очень много времени.

    Я бы не стал превозносить Промеса в ранг легенды клуба. Он сейчас определяющий игрок — это правда. Но мы помним, как он играл, когда только вернулся. Все, кто его сейчас превозносит, говорили, что он уже не тот и приехал чисто отсидеться. А сейчас он забивает и стал для них легендой. Звание легенды «Спартака» нужно заслужить.

    Сейчас Промес лидер, но так и должно быть с легионером такого уровня. Он за это и получает деньги. Такое отношение иностранца к делу нужно ставить в пример. Квинси живет результатом. Он делает то, для чего его брали. Но я бы не хотел его превозносить», — сказал Юран.

    • 30-летний Промес в этом сезоне провел 16 матчей, забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.
    • Игрок выступает за «Спартак» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
    • Промес брал со «Спартаком» все российские трофеи.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +25799

      vladimir-7 10 минут назад

      Огласите весь список легенд спартака.

      0
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      Рейтинг: +20159

      derrik2000 12 минут назад

      Для школоты он легенда. а для многих, кто помнит ещё Спартак хотя бы с 1977-го года, какая он "легенда"?
      Да... Сейчас он системообразующий игрок.
      Как долго будет это продолжаться, никто не знает: всё таки он - иностранец. Да и бабла срубил достаточно для того, чтобы у себя за бугром комфортно и спокойно дальше жить.

      0
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      Рейтинг: +10450

      R_a_i_n > derrik2000 3 минуты назад

      Хам, приветствую тебя, псевдо болельщик Спартака в кагорте гы-гы-гышных. Да будет тебе известно, что Промес, хоть и иносранец, но он уже переплюнул многих наших типа " звезд" из 70ых.

      0
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      Рейтинг: +7589

      nik55 16 минут назад

      50-50

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      Рейтинг: +6234

      Беспонтий 34 минуты назад

      аплодисменты и овации юрану
      жаль что впервые

      1
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      Рейтинг: +26440

      slavutiq70 43 минуты назад

      А кто как не легенда ???На 7 месте по забитым мячам за Спартак за всю 100 летнею историю команды , это что не легенда ???

      1
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      Рейтинг: +849

      Красногвардейчик 47 минут назад

      Барсик полностью прав

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      Рейтинг: +879

      SpartakMoskwa 51 минуту назад

      Если бы не ушел он в свое время, то уже был бы легендой, а пока рано в ряды святых его приписывать

      0
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      Рейтинг: +26440

      slavutiq70 > SpartakMoskwa 40 минут назад

      Ну как рано 95 мячей , это всего за 193 матча седьмое место , а кпд только у Симоняна выше было ,,,,

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      Рейтинг: +26019

      JTherry 55 минут назад

      Промес провел сопоставимое количество матчей с "ветеранскими легендами" Спартака, внес вклад в завоевание трофеев не меньший, чем они, забил около сотни голов, и вполне заслуживает, чтобы его называли легендой клуба... Юрану "надо быть аккуратнее с такими словами"...)

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      Рейтинг: +6234

      Беспонтий > JTherry 17 минут назад


      (от лат. legenda - то, что должно быть прочитанным)
      тут читать нечего
      всё как наяву
      а у вас сердце щемит при упоминании черенкова цымбаларя ?
      да и гаврилова с шавло туда же дай им Бог...
      вот (даже у меня щемит)
      вот это легенды
      а человек отрабатывающий дотошно и великолепно заработную плату
      просто звезда спартака
      online

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      Рейтинг: +10450

      R_a_i_n > Беспонтий 1 минуту назад

      Ты когда научишься писать фамилии игроков с большой буквы?? Спартак пишется с большой буквы С. На лбу себе напиши это.

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