Юран: «Промес – легенда «Спартака»? Аккуратней с такими словами»

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран не считает полузащитника Квинси Промеса легендой «Спартака».

«Можно ли считать Промеса легендой «Спартака»? Нужно быть аккуратней с такими словами. Легенды — это Федор Черенков, Юрий Гаврилов, которые провели в «Спартаке» очень много времени.

Я бы не стал превозносить Промеса в ранг легенды клуба. Он сейчас определяющий игрок — это правда. Но мы помним, как он играл, когда только вернулся. Все, кто его сейчас превозносит, говорили, что он уже не тот и приехал чисто отсидеться. А сейчас он забивает и стал для них легендой. Звание легенды «Спартака» нужно заслужить.

Сейчас Промес лидер, но так и должно быть с легионером такого уровня. Он за это и получает деньги. Такое отношение иностранца к делу нужно ставить в пример. Квинси живет результатом. Он делает то, для чего его брали. Но я бы не хотел его превозносить», — сказал Юран.