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  • Гаврилов: «Как мне работа Абаскаля в «Спартаке»? Ну а какая работа? Противники слабые стали»

Гаврилов: «Как мне работа Абаскаля в «Спартаке»? Ну а какая работа? Противники слабые стали»

12 октября 2022, 15:46
8

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о работе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Нравится ли мне работа Абаскаля в «Спартаке»? Ну а какая работа? Чем он выделяется на фоне других? «Спартак» хорошо идет в чемпионате? Что значит хорошо идет? Ну, есть фактор такой, что противники сейчас слабые стали. Вот если бы их проверить в еврокубках, но сейчас это невозможно.

У меня сегодня в принципе особого интереса к нашему чемпионату нет. Почему? Какую-то серость мы видим.

Если досконально разбирать последнюю игру «Спартака» в чемпионате, то смотрите: красно-белые по ходу встречи проигрывали. Плюс надо смотреть, как они забили свои мячи: там или рикошеты, или грубейшие ошибки», – сказал Гаврилов.

  • Абаскаль принял «Спартак» летом.
  • Команда идет в РПЛ 3-й.
  • Ближайший соперник – ЦСКА (16 октября).

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Источник: Rusfootball
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (8)
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SLADE2019
1665580744
А что это, до сих пор никто не набросился на Гаврилова? Если бы это Мостовой сказал, вот бы повеселились бы некоторые.
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Ollegator
1665580795
Это кстати тренд многих людей за 50. Проигрывают - плохие все, игроки, тренер и тп. Выигрывают - это не игроки и тренер молодцы, а противник вдруг стал плохим, поэтому эти и выиграли.. Пока у народа в голове такая логика ничего путного не получится ни в одной сфере жизни..
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derrik2000
1665581463
Согласен. Да. Чемпионат России, с тех пор, как стали в начале 200-х разваливать Спартак, превратился уже в советскую 1-ю лигу. Но и в этой "советской 1- й лиге" при карьеркине, тедескине Спартак НЕ играл на футбольном поле, а "бился за очки в турнирной таблице". Отсюда и говённые результаты были в еврокубках, точнее, отсутствие оных. Абаскаля хвалить не буду, но при нём, "там в дали за рекой" ))) вспоминается ТОТ Спартак. Защита, правда, полное дерьмо-дерьмище, в остальных линиях полно дармоедов, на скамейке не "практически нет", а СОВСЕМ НЕТ никого... (( Но за это "отдельное спасибо" киевскому ж.иду, давно решившему свалить: сейчас его в России только ещё не полученное бабло держит. Получит - свалит.
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