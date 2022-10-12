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    Гаврилов: «Как мне работа Абаскаля в «Спартаке»? Ну а какая работа? Противники слабые стали»

    Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о работе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

    «Нравится ли мне работа Абаскаля в «Спартаке»? Ну а какая работа? Чем он выделяется на фоне других? «Спартак» хорошо идет в чемпионате? Что значит хорошо идет? Ну, есть фактор такой, что противники сейчас слабые стали. Вот если бы их проверить в еврокубках, но сейчас это невозможно.

    У меня сегодня в принципе особого интереса к нашему чемпионату нет. Почему? Какую-то серость мы видим.

    Если досконально разбирать последнюю игру «Спартака» в чемпионате, то смотрите: красно-белые по ходу встречи проигрывали. Плюс надо смотреть, как они забили свои мячи: там или рикошеты, или грубейшие ошибки», – сказал Гаврилов.

    • Абаскаль принял «Спартак» летом.
    • Команда идет в РПЛ 3-й.
    • Ближайший соперник – ЦСКА (16 октября).

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    Источник: Rusfootball

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