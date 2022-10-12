Гаврилов: «Как мне работа Абаскаля в «Спартаке»? Ну а какая работа? Противники слабые стали»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о работе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
«Нравится ли мне работа Абаскаля в «Спартаке»? Ну а какая работа? Чем он выделяется на фоне других? «Спартак» хорошо идет в чемпионате? Что значит хорошо идет? Ну, есть фактор такой, что противники сейчас слабые стали. Вот если бы их проверить в еврокубках, но сейчас это невозможно.
У меня сегодня в принципе особого интереса к нашему чемпионату нет. Почему? Какую-то серость мы видим.
Если досконально разбирать последнюю игру «Спартака» в чемпионате, то смотрите: красно-белые по ходу встречи проигрывали. Плюс надо смотреть, как они забили свои мячи: там или рикошеты, или грубейшие ошибки», – сказал Гаврилов.
- Абаскаль принял «Спартак» летом.
- Команда идет в РПЛ 3-й.
- Ближайший соперник – ЦСКА (16 октября).
Источник: Rusfootball