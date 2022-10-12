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    Ребров: «За победу над ЦСКА «Спартаку» простят все»

    Технический координатор «Спартака» Артем Ребров поговорил о предстоящем матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

    «Меня иногда спрашивают: «Что для тебя важнее? Матч с «Зенитом» или с ЦСКА»? Я отвечаю обычно так. Предположим, плохой сезон, но ты обыграл «Динамо»? Тебе скажут: «Окей, молодцы, но все равно все плохо». С «Зенитом» примерно то же самое. Важно, конечно, но не более того.

    А вот за победу над ЦСКА тебе простят все – любой сезон и любой провал», – считает Ребров.

    • Матч состоится 16 октября на «ВЭБ Арене».
    • «Спартак» не побеждает на «ВЭБ Арене» в РПЛ с 2017 года.
    • Спартаковцы идут в РПЛ 3-ми, ЦСКА – 4-й.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +799

      sined1951 7 минут назад

      Ну это он загнул.

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