Ребров: «За победу над ЦСКА «Спартаку» простят все»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров поговорил о предстоящем матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Меня иногда спрашивают: «Что для тебя важнее? Матч с «Зенитом» или с ЦСКА»? Я отвечаю обычно так. Предположим, плохой сезон, но ты обыграл «Динамо»? Тебе скажут: «Окей, молодцы, но все равно все плохо». С «Зенитом» примерно то же самое. Важно, конечно, но не более того.

А вот за победу над ЦСКА тебе простят все – любой сезон и любой провал», – считает Ребров.