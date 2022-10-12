Ребров: «За победу над ЦСКА «Спартаку» простят все»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров поговорил о предстоящем матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА.
«Меня иногда спрашивают: «Что для тебя важнее? Матч с «Зенитом» или с ЦСКА»? Я отвечаю обычно так. Предположим, плохой сезон, но ты обыграл «Динамо»? Тебе скажут: «Окей, молодцы, но все равно все плохо». С «Зенитом» примерно то же самое. Важно, конечно, но не более того.
А вот за победу над ЦСКА тебе простят все – любой сезон и любой провал», – считает Ребров.
- Матч состоится 16 октября на «ВЭБ Арене».
- «Спартак» не побеждает на «ВЭБ Арене» в РПЛ с 2017 года.
- Спартаковцы идут в РПЛ 3-ми, ЦСКА – 4-й.
Источник: Sports.ru