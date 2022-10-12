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Ребров: «За победу над ЦСКА «Спартаку» простят все»

12 октября 2022, 12:36
5

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров поговорил о предстоящем матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Меня иногда спрашивают: «Что для тебя важнее? Матч с «Зенитом» или с ЦСКА»? Я отвечаю обычно так. Предположим, плохой сезон, но ты обыграл «Динамо»? Тебе скажут: «Окей, молодцы, но все равно все плохо». С «Зенитом» примерно то же самое. Важно, конечно, но не более того.

А вот за победу над ЦСКА тебе простят все – любой сезон и любой провал», – считает Ребров.

  • Матч состоится 16 октября на «ВЭБ Арене».
  • «Спартак» не побеждает на «ВЭБ Арене» в РПЛ с 2017 года.
  • Спартаковцы идут в РПЛ 3-ми, ЦСКА – 4-й.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Комментарии (5)
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sined1951
1665567631
Ну это он загнул.
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egor tikhonov
1665576367
вряд ли . за победу над Зенитом в чемпе только. Армейцы потихоньку отходят на 2ой план. (чисто моё мнение)
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