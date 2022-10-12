Гвардиола объяснил отсутствие Холанда в матче против «Копенгагена»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пояснил отсутствие форварда Эрлинга Холанда в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Копенгагена» (0:0). Норвежец был в запасе.
«Холанд очень устал в последнем матче против «Саутгемптона». Он не восстановился должным образом. Его состояние не было идеальным. Мы решили не рисковать и не выпустили игрока», – сказал Гвардиола.
- С 30-й минуты «Сити» был в меньшинстве.
- Холанд – лучший бомбардир АПЛ.
- Манчестерцы досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов.
Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»