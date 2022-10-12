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    Гвардиола объяснил отсутствие Холанда в матче против «Копенгагена»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пояснил отсутствие форварда Эрлинга Холанда в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Копенгагена» (0:0). Норвежец был в запасе.

    «Холанд очень устал в последнем матче против «Саутгемптона». Он не восстановился должным образом. Его состояние не было идеальным. Мы решили не рисковать и не выпустили игрока», – сказал Гвардиола.

    • С 30-й минуты «Сити» был в меньшинстве.
    • Холанд – лучший бомбардир АПЛ.
    • Манчестерцы досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

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    Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»

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