Гвардиола объяснил отсутствие Холанда в матче против «Копенгагена»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пояснил отсутствие форварда Эрлинга Холанда в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Копенгагена» (0:0). Норвежец был в запасе.

«Холанд очень устал в последнем матче против «Саутгемптона». Он не восстановился должным образом. Его состояние не было идеальным. Мы решили не рисковать и не выпустили игрока», – сказал Гвардиола.