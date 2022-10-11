Кавазашвили: «Цорна выгоняли из «Спартака». На кой хрен «Локомотив» его пригласил?»

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал увольнение Томаса Цорна с поста спортивного директора «Локомотива».
«Слава богу, что Цорн ушeл со своим немецким штабом тренеров. Вообще-то Цорна выгоняли из «Спартака», на кой хрен «Локомотив» пригласил его к себе? Головой-то надо думать!
Пускай в следующий раз сначала думают головой, а уже потом трясут задницей», — сказал Кавазашвили.
- «Локо» идет в РПЛ 14-м, несмотря на 4-й по стоимости состав.
- Клуб также уволил главного тренера Йозефа Циннбауэра.
Источник: «Чемпионат»