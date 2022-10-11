Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Кавазашвили: «Цорна выгоняли из «Спартака». На кой хрен «Локомотив» его пригласил?»

    Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал увольнение Томаса Цорна с поста спортивного директора «Локомотива».

    «Слава богу, что Цорн ушeл со своим немецким штабом тренеров. Вообще-то Цорна выгоняли из «Спартака», на кой хрен «Локомотив» пригласил его к себе? Головой-то надо думать!

    Пускай в следующий раз сначала думают головой, а уже потом трясут задницей», — сказал Кавазашвили.

    • «Локо» идет в РПЛ 14-м, несмотря на 4-й по стоимости состав.
    • Клуб также уволил главного тренера Йозефа Циннбауэра.

    Новости по теме
    Орлов – о Цорне и Циннбауэре: «Что натворили эти немцы... Они отбросили «Локо» на год назад!» 2
    Кавазашвили: «Цорн? Он отказал мне в бесплатном абонементе на матчи «Спартака». Он просто агент без профессии» 8
    Владимир Кузьмичев: «Основная проблема «Локомотива» – это не Циннбауэр и Цорн»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:01
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11