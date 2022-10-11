Кавазашвили: «Цорна выгоняли из «Спартака». На кой хрен «Локомотив» его пригласил?»

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал увольнение Томаса Цорна с поста спортивного директора «Локомотива».

«Слава богу, что Цорн ушeл со своим немецким штабом тренеров. Вообще-то Цорна выгоняли из «Спартака», на кой хрен «Локомотив» пригласил его к себе? Головой-то надо думать!

Пускай в следующий раз сначала думают головой, а уже потом трясут задницей», — сказал Кавазашвили.