Колосков: «Сборной России лучше сыграть с Францией или Англией. Но сейчас кроме Киргизии никого нет»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков порассуждал о возможных соперниках для сборной России.

«С кем лучше всего сборной России сыграть товарищеский матч? Лучше всего сыграть со сборной Франции или Англии, но вряд ли это получится. Сейчас никто не доступен.

Пока кроме Киргизии никого, к сожалению, нет. Не до жиру, быть бы живу, как говорится.

Про Иран говорили давно, а сейчас все затихло. Сыграть с кем-то было неплохо. А с кем – это уже вторичный вопрос», – сказал Колосков.