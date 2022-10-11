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    Колосков: «Сборной России лучше сыграть с Францией или Англией. Но сейчас кроме Киргизии никого нет»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков порассуждал о возможных соперниках для сборной России.

    «С кем лучше всего сборной России сыграть товарищеский матч? Лучше всего сыграть со сборной Франции или Англии, но вряд ли это получится. Сейчас никто не доступен.

    Пока кроме Киргизии никого, к сожалению, нет. Не до жиру, быть бы живу, как говорится.

    Про Иран говорили давно, а сейчас все затихло. Сыграть с кем-то было неплохо. А с кем – это уже вторичный вопрос», – сказал Колосков.

    • В сентябре Россия победила Киргизию (2:1) в товарищеском матче.
    • Для россиян это была первая международная игра с ноября 2021 года.
    • Сборную на неопределенный срок отстранили от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17198

      paracetamol 40 минут назад

      Кому играть, обалдел старый. Малколм с Клаудиньо еще не прибыли!

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