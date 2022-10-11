Зиньковский назвал ключевого игрока «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, кто из его партнеров по команде оказывает наибольшее влияние на игру.

– Ты очень четко чувствуешь каждого своего партнера и понимаешь реальную значимость того или иного игрока для «Спартака». Кто на этом отрезке сезона большее влияние на успехи «Спартака» оказывает?

– У меня есть такой игрок. Рома Зобнин. Я когда еще был в «Крыльях», приехал в сборную, и из всей команды мне запомнились Рома и Далер Кузяев. Я от них офигел.

Был удивлен их уровнем. Их работоспособностью, тем, как они себя проявляли на сборе и сейчас.

Понятно, что можно и нужно в любом случае отмечать Квинси (Промеса) и Соболя (Соболева). Но отмечу Рому за все то, что он делает на поле.

Он бокс-ту-бокс, и сзади помогает, и в атаке, работоспособный, и голы забивает.