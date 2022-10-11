Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Зиньковский назвал ключевого игрока «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, кто из его партнеров по команде оказывает наибольшее влияние на игру.

    – Ты очень четко чувствуешь каждого своего партнера и понимаешь реальную значимость того или иного игрока для «Спартака». Кто на этом отрезке сезона большее влияние на успехи «Спартака» оказывает?

    – У меня есть такой игрок. Рома Зобнин. Я когда еще был в «Крыльях», приехал в сборную, и из всей команды мне запомнились Рома и Далер Кузяев. Я от них офигел.

    Был удивлен их уровнем. Их работоспособностью, тем, как они себя проявляли на сборе и сейчас.

    Понятно, что можно и нужно в любом случае отмечать Квинси (Промеса) и Соболя (Соболева). Но отмечу Рому за все то, что он делает на поле.

    Он бокс-ту-бокс, и сзади помогает, и в атаке, работоспособный, и голы забивает.

    • В этом сезоне Зобнин забил 3 гола и сделал 1 ассист в 16 матчах.
    • «Спартак» набрал 25 очков в 12 турах и идет на 3-м месте в таблице РПЛ.

    Новости по теме
    Юран: «Промес в «Спартаке» 90-х подошел бы для ротации, не больше» 2
    «Спартак» договорился с Селиховым о продлении контракта («РБ Спорт») 1
    Каррера высказался об игре Промеса в этом сезоне 2
    Источник: «Коммент.Шоу»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:51
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11