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  • Юран: «Промес в «Спартаке» 90-х подошел бы для ротации, не больше»

Юран: «Промес в «Спартаке» 90-х подошел бы для ротации, не больше»

11 октября 2022, 00:32
7

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран высказался о вингере «Спартака» Квинси Промесе.

– Квинси какое место в истории «Спартака» занимает? Его можно представить в легендарной команде 90‑х?

– Думаю, что для ротации он бы подошел. Не больше! Куда Аленичева убрать? Титова, Тихонова?

Сейчас же Квинси – основополагающий игрок на поле для «Спартака». Сколько он отрабатывает без мяча, старается.

Вот он когда пришел в «Спартак», я скептически смотрел. Думал, что он приехал доиграть. Но надо отдать должное, тренер нашел подход.

По игроку видно, играет с желанием, живет результатом, приносит пользу. Это здорово!

  • В этом сезоне голландец забил 14 мячей и сделал 6 ассистов в 16 играх.
  • Промес лидирует в РПЛ по системе «гол+пас».

Промес набрал зверскую форму в этом сезоне. Почему он так крут

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Юран Сергей
Комментарии (7)
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derrik2000
1665437984
Всё правильно написал. Мне, например, придраться не к чему.
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шахта Заполярная
1665441622
Зачем глупость писать играл бы, в запасе сидел бы, каждому лидеру свое время.
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Красногвардейчик
1665443434
С этим трудно спорить, он для слабой РПЛ
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Fusballer
1665459864
В Спартаке 90-х и Роналду с Месси в запасе сидели бы. И даже Дзюба!
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zigbert
1665470525
Спорное утверждение. Хотя Спартак 90х был действительно силен.
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alefreddy
1665476233
там был сильный состав нет смыла сравнивать любого в Европе хотели видеть.А сейчас где таланты?
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