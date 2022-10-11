Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Юран: «Промес в «Спартаке» 90-х подошел бы для ротации, не больше»

    Экс-тренер «Химок» Сергей Юран высказался о вингере «Спартака» Квинси Промесе.

    – Квинси какое место в истории «Спартака» занимает? Его можно представить в легендарной команде 90‑х?

    – Думаю, что для ротации он бы подошел. Не больше! Куда Аленичева убрать? Титова, Тихонова?

    Сейчас же Квинси – основополагающий игрок на поле для «Спартака». Сколько он отрабатывает без мяча, старается.

    Вот он когда пришел в «Спартак», я скептически смотрел. Думал, что он приехал доиграть. Но надо отдать должное, тренер нашел подход.

    По игроку видно, играет с желанием, живет результатом, приносит пользу. Это здорово!

    • В этом сезоне голландец забил 14 мячей и сделал 6 ассистов в 16 играх.
    • Промес лидирует в РПЛ по системе «гол+пас».

    Промес набрал зверскую форму в этом сезоне. Почему он так крут

    Новости по теме
    Каррера высказался об игре Промеса в этом сезоне 2
    «Спартак» начал продажу джинсовых курток с изображением Промеса и цитатами легенд клуба 15
    Только два атакующих дуэта в топ-10 лигах Европы забили больше Соболева и Промеса 8
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:32
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20147

      derrik2000 46 минут назад

      Всё правильно написал.
      Мне, например, придраться не к чему.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      lionifipt 46 минут назад

      Видеорегистратор ******** 8 в 1 с радар-детектором по старой цене!------ https://xurl.es/avtovideo

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11