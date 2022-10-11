Юран: «Промес в «Спартаке» 90-х подошел бы для ротации, не больше»

Всё правильно написал.
Мне, например, придраться не к чему.
Экс-тренер «Химок» Сергей Юран высказался о вингере «Спартака» Квинси Промесе.
– Квинси какое место в истории «Спартака» занимает? Его можно представить в легендарной команде 90‑х?
– Думаю, что для ротации он бы подошел. Не больше! Куда Аленичева убрать? Титова, Тихонова?
Сейчас же Квинси – основополагающий игрок на поле для «Спартака». Сколько он отрабатывает без мяча, старается.
Вот он когда пришел в «Спартак», я скептически смотрел. Думал, что он приехал доиграть. Но надо отдать должное, тренер нашел подход.
По игроку видно, играет с желанием, живет результатом, приносит пользу. Это здорово!
- В этом сезоне голландец забил 14 мячей и сделал 6 ассистов в 16 играх.
- Промес лидирует в РПЛ по системе «гол+пас».
Промес набрал зверскую форму в этом сезоне. Почему он так крут