Юран: «Промес в «Спартаке» 90-х подошел бы для ротации, не больше»

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран высказался о вингере «Спартака» Квинси Промесе.

– Квинси какое место в истории «Спартака» занимает? Его можно представить в легендарной команде 90‑х?

– Думаю, что для ротации он бы подошел. Не больше! Куда Аленичева убрать? Титова, Тихонова?

Сейчас же Квинси – основополагающий игрок на поле для «Спартака». Сколько он отрабатывает без мяча, старается.

Вот он когда пришел в «Спартак», я скептически смотрел. Думал, что он приехал доиграть. Но надо отдать должное, тренер нашел подход.

По игроку видно, играет с желанием, живет результатом, приносит пользу. Это здорово!

В этом сезоне голландец забил 14 мячей и сделал 6 ассистов в 16 играх.

Промес лидирует в РПЛ по системе «гол+пас».

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