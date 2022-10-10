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    Юран ответил, считает ли он ошибкой свое увольнение из «Химок»

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о своем уходе из подмосковного клуба.

    «Доказывает ли нынешний результат «Химок», что моe увольнение было ошибкой? Я не могу говорить про себя. Вы посмотрите на результат...

    Сопоставлять результаты можно со мной в команде и без. Вы как сами считаете, ошибка или нет? Тренера всегда оценивают по результату.

    Руководство посчитало так, значит так. Повторюсь, нужно сравнивать результат – при этом не только старт нынешнего чемпионата, но и прошлый сезон.

    Да, бывает такое, что три-четыре игры результата нет. Если брать прошлый чемпионат и в какой заднице мы были... Пять очков до зоны стыковых матчей!

    Наверное, это о чeм-то говорит. Вот и ответ на ваш вопрос», – сказал Юран.

    • Тренера уволили из «Химок» 10 августа.
    • После его ухода команда не побеждает 11 матчей подряд.
    • Химчане по итогам 12 туров находятся в зоне вылета РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20146

      derrik2000 25 минут назад

      Видать Сергей из самых лучших побуждений и желаний сделать много полезного для команды, которую тренирует, очень далеко (дальше, чем на хер) послал этих "эффективных манагеров" и хозяев Химок, раз его кандидатура даже не рассматривается. )))
      Девиз этих подмосковных жуликов и прощелыг - "Хоть кто-нибудь, но не Юран".
      Хер с ними: пусть Химки уплывают в первую лигу и ниже...
      Только, вот, игроки... Бились, боролись, ИГРАЛИ при Юране, а сейчас, получается, никому уже не нужны???
      И зарплату на квартал (или больше) задерживают.

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