Юран ответил, считает ли он ошибкой свое увольнение из «Химок»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о своем уходе из подмосковного клуба.

«Доказывает ли нынешний результат «Химок», что моe увольнение было ошибкой? Я не могу говорить про себя. Вы посмотрите на результат...

Сопоставлять результаты можно со мной в команде и без. Вы как сами считаете, ошибка или нет? Тренера всегда оценивают по результату.

Руководство посчитало так, значит так. Повторюсь, нужно сравнивать результат – при этом не только старт нынешнего чемпионата, но и прошлый сезон.

Да, бывает такое, что три-четыре игры результата нет. Если брать прошлый чемпионат и в какой заднице мы были... Пять очков до зоны стыковых матчей!

Наверное, это о чeм-то говорит. Вот и ответ на ваш вопрос», – сказал Юран.