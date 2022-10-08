Хаби Алонсо рассказал, какой игровой стиль будет прививать «Байеру»

Новый главный тренер «Байера» Хаби Алонсо заявил, что его команда должна играть в современный футбол.
«Мы хотим играть в современный футбол. Это означает: интенсивность с мячом и без мяча, быть более активным, чем пассивным, и с сильным менталитетом.
Команда должна знать, как мы хотим играть. Я постараюсь дать игрокам четкие инструкции», – сказал Алонсо.
- Испанец возглавил «Байер» вместо Херардо Сеоане.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
- Алонсо с 2019 по 2022-й год тренировал вторую команду «Реал Сосьедада».
Источник: Football Espana