Хаби Алонсо рассказал, какой игровой стиль будет прививать «Байеру»

Новый главный тренер «Байера» Хаби Алонсо заявил, что его команда должна играть в современный футбол.

«Мы хотим играть в современный футбол. Это означает: интенсивность с мячом и без мяча, быть более активным, чем пассивным, и с сильным менталитетом.

Команда должна знать, как мы хотим играть. Я постараюсь дать игрокам четкие инструкции», – сказал Алонсо.