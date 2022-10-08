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    Хаби Алонсо рассказал, какой игровой стиль будет прививать «Байеру»

    Новый главный тренер «Байера» Хаби Алонсо заявил, что его команда должна играть в современный футбол.

    «Мы хотим играть в современный футбол. Это означает: интенсивность с мячом и без мяча, быть более активным, чем пассивным, и с сильным менталитетом.

    Команда должна знать, как мы хотим играть. Я постараюсь дать игрокам четкие инструкции», – сказал Алонсо.

    • Испанец возглавил «Байер» вместо Херардо Сеоане.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
    • Алонсо с 2019 по 2022-й год тренировал вторую команду «Реал Сосьедада».

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    Алонсо – второй испанский тренер в истории Бундеслиги
    Источник: Football Espana

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    Сегодня, 13:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      viawnsiz 1 час назад

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      Рейтинг: +80

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL 2 часа назад

      Набеюсь Хави даст шанс Азмуну и Луневу

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      Рейтинг: +2617

      BlackMurder > АЛЕКСЕЙ LAIDEL 2 часа назад

      Уволят через месяца два

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