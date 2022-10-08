Романцев оценил игру «Ростова» в этом сезоне

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался об успешном старте сезона в исполнении «Ростова».

«То, что «Ростов» крепнет и двигается вперед, прежде всего подтверждается его игрой, которую продолжает ставить Карпин.

Полностью согласен с Владиславом Радимовым, подметившим, что ростовчане кайфуют на поле, получая удовольствие от такого веселого футбола и даря его болельщикам.

И это несмотря на частые потери в составе. Команда на ходу, знает, как ей играть, – конечно же, это заслуга Карпина.

Даже в Питере, где «Ростов» уступил, все отметили то, как уверенно и грамотно действовали футболисты. Хотя «Зенит» в плане комплектования и глубины состава гораздо мощнее.

Но то, как прибавили Осипенко, Сильянов, Глебов, Уткин, Комличенко, говорит о том, что Валерий Георгиевич будет продолжать удивлять и соперников, и болельщиков», – сказал Романцев.