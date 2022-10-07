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    Хави уже придумал, как вписать Месси в игру «Барселоны» в следующем году (Relevo)

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и «Барселона» имеют взаимное желание о летнем воссоединении, когда игрок станет свободным агентом.

    Главный тренер «Барселоны» Хави будет рад приходу бывшего партнера по команде. Как пишет Managing Barça со ссылкой на Relevo, Хави уже придумал, как вписать Месси в игровую схему команды в сезоне-2023/24.

    • В сезоне Лиги 1 у 35-летнего Месси 9 матчей, 5 голов, 7 ассистов.
    • Месси покинул «Барселону» в прошлом году в связи с истечением контракта.
    • Аргентинец – воспитанник «Барселоны».

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    Источник: твиттер Managing Barça

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    07.10.2022 23:29
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