Хави уже придумал, как вписать Месси в игру «Барселоны» в следующем году (Relevo)

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и «Барселона» имеют взаимное желание о летнем воссоединении, когда игрок станет свободным агентом.

Главный тренер «Барселоны» Хави будет рад приходу бывшего партнера по команде. Как пишет Managing Barça со ссылкой на Relevo, Хави уже придумал, как вписать Месси в игровую схему команды в сезоне-2023/24.